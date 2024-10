Dan Motreanu transmite că măsurile de sprijin financiar pentru fermieri trebuie să continue. Astfel, liberalul a solicitat Comisiei Europene extinderea aplicării Cadrului Temporar de Criză și Tranziție în sectorul agricol până la sfârșitul anului 2025.

De asemenea, liberalul spune că a solicitat creșterea plafonului individual de sprijin per întreprindere agricolă la 560.000 de euro.

El a transmis o scrisoare în acest sens președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Totodată, cei din delegația PPE România s-au alăturat inițiativei.

