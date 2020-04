”Am solicitat astăzi printr-o scrisoare comisarului european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, să vină alături de sectorul agroalimetar și să sprijine plata avansurilor majorate pentru agricultori începând cu vara acestui an și nu din toamnă, cum a propus Comisia Europeană.

Criza medicală provocată de COVID-19 are un impact deosebit de mare în sectorul agricol și generează dificultăți financiare majore pentru fermieri, precum și probleme cu lichiditățile. Avem nevoie de o mobilizare financiară pentru fondurile agricole și de dezvoltare rurală similară celei propuse recent de Comisia Europeană pentru fondurile politicii de coeziune. Pentru evitarea unei crize a alimentelor și escaladarea prețurilor este esențială menținerea activității fermierilor și păstrarea echilibrului alimentar în România și celelate state membre UE.

În noul pachet de măsuri propus de Comisia Europeană pentru sprijinirea sectorului agricol, statele membre vor putea plăti agricultorilor avansuri mai mari, începând de la jumătatea lunii octombrie a acestui an. Este o măsură importantă pentru sectorul agricol însă, în noul context, fermierii au nevoie de acces la bani cât mai curând posibil. De aceea, în scrisoarea pe care am adresat-o comisarului Wojciechowski am solicitat ca România și celelalte state membre UE să aibă posibilitatea de a plăti avansurile pentru plățile directe începând cu luna iulie, după finalizarea controalelor administrative. Pentru a accelera procesul plăților directe, agențiile de plăți ar putea utiliza documentația din anii precedenți, în situația în care fermierii declară pe propria răspundere că situația nu s-a schimbat.

Scrisoarea pe care i-am trimis-o comisarului Janusz Wojciechowski a fost semnată și de colegul meu liberal, Daniel Buda.”, se arată în comunicat.