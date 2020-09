Dan Barna este de părere prin rezultatele care se prefigurează a fi obţinute la alegerile locale, formaţiunea sa a reuşit să traseze peste România „o punte pe care se va construi buna guvernare a următorilor ani”, alături de „pilonul foarte puternic” pe care USR PLUS l-a stabilit în Bucureşti.

„Continuăm să primim rezultate din ţară, numărătorile sunt încă în curs în marea majoritate a UAT-urilor, contabilizăm rezultatele. Practic, faţă de aseară vedem că se consolidează informaţiile pe care le aveam la acel moment. Este remarcabil că USR PLUS a reuşit să construiască o punte stabilă şi, dacă ne uităm pe hartă, vedem Timişoara, Alba Iulia, Braşov, Bacău. Practic, am trasat peste România o punte pe care se va construi buna guvernare a următorilor ani, coroborat cu pilonul foarte puternic pe care USR PLUS l-a stabilit în Bucureşti. (…) Putem spune că lupta de 4 ani pe care USR, în 2016, în ultimii doi USR PLUS o duce pentru a convinge cetăţenii şi este timpul pentru o bună guvernare, iată, această luptă dă rezultate şi cetăţenii României ne-au dat această încredere.

Vorbim de mii de consilieri în UAT-urile din ţară, nu avem încă cifra exactă, ceea ce ne confirmă că vom putea, în perioada următoare, să aducem acele proiecte despre care am vorbit cu convingere pe agenda publică „, a declarat Dan Barna, luni, într-o conferinţă de presă.

Felicitări pe bandă rulantă

Totodată acesta a transmis felicitări către câştigătorii USR PLUS ai primăriilor din câteva oraşe importante ale ţării: Dominic Fritz la Timişoara, Gabriel Pleşa la Alba Iulia, Allen Coliban la Braşov, Lucian Stanciu Viziteu la Bacău, Clotilde Armand la Sectorul 1 şi Radu Mihaiu la Sectorul 2.

„Cum avem şi câteva oraşe – Bogdan Novac la Breaza, Elena Lasconi la Câmpulung, în urma unei campanii care a atras cea mai mare participare a cetăţenilor în Câmpulung, cu o prezenţă istorică. (…) Vasile Cărare la Milişeuţi, Suceava, şi Camelia Bertea în judeţul Braşov, în oraşul Victoria. Sunt punctele de unde, alături de câteva sute de comune la nivel ţării, sunt punctele din care USR PLUS va avea aduce acea bună guvernare atât de importantă şi atât de necesară”, a spus Barna.

Acesta a mai subliniat faptul că modalitatea în care vor fi construite majorităţile în consiliile locale, acolo unde partidul va avea reprezentanţi.

„Vom fi foarte fermi pe principiile pe care le-am susţinut în întreaga campanie, principiile legate de integritate, de transparenţă, de toleranţă zero la ceea ce înseamnă nepotism, probleme de corupţie sau probleme de integritate ale eventualilor alţi consilieri „, a declarat Barna.