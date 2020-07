Dan Barna a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la decizia Guvernului de a ataca la CCR legea privind înființarea DNA-ului pădurilor. Acesta a declarat că decizia liberalilor este una dezamăgitoare și că membrii cabinetului ar minți că se ocupă de protejarea mediului în contextul în care au atacat legea la CCR.

”Am aflat în această dimineață că Guvernul a decis să atace la Curtea Constituțională legea privind înființarea DNA-ului pădurilor. O decizie stupefiantă și dezamăgitoare, în condițiile în care membrii cabinetului spun permanent că sunt preocupați de protejarea mediului și că fac eforturi să oprească furturile din pădurile României.”, a scris Dan Barna pe contul să de socializare.

A fost demonstrat contrariul

Liderul USR a mai notat că prin atacarea la CCR a legii privind înființare DNA-ului pădurilor, PNL și-a arătat, de fapt, adevărata preocupare.

”Acest gest nu face decât să demonstreze contrariul. Am acceptat susținerea investiturii primului cabinet Orban cu acest obiectiv explicit formulat. Acțiunea de azi merge, în mod inexplicabil, în direcția opusă.”, a mai scris liderul USR, Dan Barna.

USR a reacționat imediat

„La o luna de la adoptarea de catre Parlament, legea de infiintare a „DNA-ului padurilor” nu a intrat in vigoare pentru ca Guvernul PNL a gasit de cuviinta sa o atace la Curtea Constitutionala.

Demersul Executivului confirma ceea ce parlamentarii USR au sustinut pe parcursul dezbaterilor in cele doua Camere: Guvernul Orban incearca sa blocheze infiintarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu. Cine beneficiaza? Mafia lemnului.

Dar mai confirma si ipocrizia PNL. In Parlament, PNL s-a abtinut la vot in Camera Deputatilor, pentru ca, ulterior, la Senat, sa voteze legea doar pentru a avea ce sa atace Guvernul la CCR. Este inadmisibil jocul dublu pe care il face PNL.

Privind in ansamblu, intelegem mai bine acum inversunarea cu care se incearca in Parlament, de cateva saptamani incoace, modificarea Codului Silvic astfel incat sa fie incurajata coruptia si hotia. Dar si cum s-a putut ca, in timpul starii de urgenta, sa fie un numar dublu de transporturi ilegale de lemn, confirmate prin apel la 112. Sau cum a ajuns sef la Romsilva un om ce considera ca furtul de lemne inseamna dezvoltarea economiei romanesti, iar 90% dintre ONG-urile care trag semnale de alarma sunt anti-romanesti.

Intre timp, in fiecare an, din padurile Romaniei dispar, fara acte, 20 de milioane de metri cubi de lemn”, se arată pe pagina oficială de Facebook a partidului condus de Dan Barna.