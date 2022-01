George Simion, pe urmele lui Dominic Fritz! Vrea să-l dea afară: Nu a fost capabil. Au un plan de eliminare

Declarația lui George Simion a fost făcută în contextul în care AUR a sărbătorit sâmbătă, la Timişoara, Ziua Culturii Naţionale alături de reprezentanţii minorităţilor. Acolo, liderul formațiunii a spus că „sunt reprezentanţi de la mai multe partide politice, reprezentanţi dintre autorităţile locale care au condus Timişoara şi judeţul Timiş şi au anunţat că se alătură Ligii anti-Fritz”.

Așadar, liga anti-Fritz va avea evenimente publice periodice cu presa locală şi cu timişoreni, demarând şi adunarea de semnături pentru înlăturarea actualului edil din fruntea primăriei înainte de anul 2024, deoarece acesta „nu merită” funcţia pe care o ocupă, spune Simion.

Explicația oferită de George Simion

„Pentru că vineri am văzut situaţia de pe teren şi am avut întâlniri cu mulţi bănăţeni decişi să-şi unească eforturile pentru spiritul Timişoarei, care nu mai este reflectat în niciun caz de administraţia locală de astăzi, vom anunţa în zilele următoare componenţa Alianţei pentru Unirea Românilor pe plan local, pentru eliminarea (demiterea, n.r.) primarului Dominic Fritz din viaţa politică românească prin alegeri democratice. O Ligă anti-Fritz. Nu anti-Fritz, cetăţeanul german paraşutat la Timişoara, ci anti-Fritz care le-a promis timişorenilor că vor avea condiţii normale (de trai, n.r.) dar s-a ajuns fără căldură în case, o administraţie păguboasă care are de plătit amenda de peste 20.000.000 de euro din banii românilor, pentru că nu a fost capabil să gestioneze situaţia de la Colterm”, a declarat George Simion.

De asemenea, liderul AUR a adăugat că administraţia Fritz este lipsită de transparenţă, deoarece nu primeşte cetăţeni în audienţă.

„Domnul Bânciu şi cei de la Memorialul Revoluţiei aveau nevoie de câteva sute de lei pentru coroanele pe care le depun în fiecare an la gura de canal de la Popeşti-Leordeni (în care a fost aruncată cenuşa martirilor Timişoarei din decembrie 1989, n.r.), dar nu au găsit deschidere pentru acest lucru. Nu sunt primiţi şi nici să le explice cineva: ‘Nu avem bani pentru că am plătit 20.000.000 de euro amenda pentru Colterm şi nu mai avem 300 de lei pentru o coroană”, a completat liderul AUR.

Mai mult, George Simion l-a acuzat pe Dominic Fritz că „minte mult” în postarea publică în care relata despre faptul că „o bandă de membri şi simpatizaţi ai AUR” şi ai Noii Drepte Mehedinţi au pătruns ilegal în clădirea Primăriei Timişoara, întrucât el a mers la primărie pentru a cere o audienţă „pentru domnul Bânciu”, care nu este primit în audienţă de o lună şi jumătate.

Acesta a negat faptul că AUR abordează metode agresive şi a afirmat că nu cunoaşte „care sunt metodele agresive. Cred că metodă agresivă de intimidare este postarea lui Dominic Fritz unde a minţit foarte mult, iar dacă unul minte, şi celălalt poate să ţipe ‘Minţi!’”, a menţionat George Simion.