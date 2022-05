Cutremur total pe scena politică din România! Șeful DNA anunță “dosare cu persoane foarte importante”

Procurorul şef al DNA, Crin Bologa, a declarat că sunt în lucru la procurorii anticorupţie mai multe dosare, in rem, care vizează persoane importante ”la nivel local şi central” şi care sunt bănuite de săvârşirea unor acte de corupţie.

Crin Bologa a declarat, duminică, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că procurorii au în lucru dosare care deocamdată nu au fost făcute publice şi care vizează ”persoane importante” la nivel local şi central.

”Ceea ce vă pot spune – şi nu pot detalia – este că avem în lucru, cu începerea urmăririi penale in rem şi investigare, dosare cu persoane foarte importante, atât la nivel local, cât şi central, din statul român pe care le bănuim că s-ar putea face vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de corupţie. Avem, de asemenea, dosare cu prejudicii foarte mari. Avem dosare în lucru cu prejudicii estimate la 1,7 miliarde euro. Sunt dosare în care nu am făcut publice anchetele că nu am ajuns la acel moment, dar şi acolo unde am făcut publice anchetele se poate constata că percepţia publică, dacă există aşa ceva, că lupta împotriva corupţiei la nivel înalt a stagnat, nu este o percepţie reală”, a declarat Bologa.

Procurorul şef al DNA a precizat că numai în 2021 au fost trimişi în judecată 18 demnitari români.

Sunt persoane importante, în permanenţă, chemate la DNA

”Numai anul trecut am trimis în judecată 18 demnitari. Asta înseamnă miniştri, parlamentari europeni, parlamentari de-ai noştri, secretari de stat. Nu ştiu dacă în toată Europa s-au trimis în judecată atâţia demnitari”, a declarat Bologa.

Crin Bologa a răspuns afirmativ, după ce a fost întrebat dacă să ne aşteptăm să vedem persoane importante la DNA în perioada următoare.

”Aşa cum arată şi cum colegii noştri îşi construiesc dosarele, da. Sunt persoane importante, în permanenţă, chemate la DNA, în diferite calităţi. Sau de supspecţi, sau de martori. În permanenţă sunt persoane importante”, a mai afirmat Crin Bologa.

Anul trecut, în timpul urmăririi penale, DNA a recuperat 40 milioane de euro

Procurorul-şef al DNA, Crin Bologa, a anunţat că, în ultimii doi ani, de când conduce această instituţie, procurorii anticorupţie au pus sub sechestru bunuri de peste 400 milioane de euro şi numai anul trecut au fost recuperate 40 milioane de euro în cursul urmăririlor penale.

”Avem o putere pe care ne-o dă codul de procedură penală, în sensul că noi putem identifica bunurile, putem aplica sechestru asupra lor şi putem să ne ocupăm chiar de recuperarea unor bunuri sau sume de bani, în cursul urmăririi penale. Sume de bani care sunt deja gata recuperate. Mulţi dintre inculpaţii noştri, care doresc, de exemplu, acord de recunoaştere a vinovăţiei, plătesc prejudiciile stabilite sau sumele constatate ca obiect al infracţiunii, până să se ajungă la o sentinţă”, a precizat Bologa.

Şeful DNA a declarat că numai anul trecut a fost recuperată suma de 40 milioane de euro care este comparativă cu bugetul instituţiei pe un an.

”Anul trecut, în timpul urmăririi penale, din datele pe care mi le-au pus colegii la dispoziţie, numai în cursul urmăririi penale, DNA a recuperat 40 milioane de euro. Asta înseamnă bugetul nostru. Am recuperat această sumă numai din infracţiunile purtătoare de prejudicii, nu şi cele care au ca obiect infracţiuni de dare/luare de mită”, a declarat Bologa.

Acesta a adăugat că în ultimii doi ani, de când conduce DNA, au fost puse sub sechestru bunuri de 400 milioane euro.

”Am pus, numai în aceşti doi ani, sub sechestru, bunuri de peste 400 de milioane de euro, din dosare de trimitere în judecată. Avem pe rol acum dosare cu prejudicii de peste 1,7 miliarde de euro”, a mai afirmat şeful DNA.