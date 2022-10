Potrivit Daily Star, au izbucnit schimburi de focuri între protestatari și susținătorii regimului lui Vladimir Putin, ceea ce alimentează temerile legate de un posibil război civil în Cecenia.

Au izbucnit protestele în Cecenia

Cecenia, o regiune a Federației Ruse, este condusă de către un prieten apropiat al lui Putin, și anume Ramzan Kadîrov, care este faimos pentru brutalitatea sa. Acesta a fost acuzat în repetate rânduri de încălcarea drepturilor omului și este un susținător înfocat al războiului pornit de liderul de la Kremlin în Ucraina. Kadîrov chiar a trimis mii de luptători, porecliți „Kadîroviți” să lupte pe front.

Însă nu toți cecenii susțin războiul. Conform presei locale, 10 protestatari au fost implicați sâmbătă într-un schimb de focuri „masiv” cu membri armatei private a lui Kadîrov, după ce acesta a declarat că va mai trimite 70.000 de soldați să lupte în Ucraina. Protestatarii ar fi deschis focul cu arme automate și lansatoare de grenade înainte de a fugi de la locul atacului, o pădure de lângă satul Samashki. Presa locală spune că în prezent se desfășoară o operațiune „la scară largă” pentru a-i găsi pe cei 10 rebeli.

Satul Samashki a fost scena unui masacru în timpul primului război cecen, purtat la mijlocul anilor 1990 de către separatiștii ceceni împotriva Federației Ruse pentru independența Ceceniei. 100 de civili au murit atunci, conform unui raport al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului.

Volodimir Zelenski, depsre pacea cu Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți, 18 octombrie 2022, că Guvernul de la Moscova se va reașeza la masa negocierilor de pace atunci când capacităţile teroriste ale armatei ruseşti vor fi neutralizate de armata ucraineană și de partenerii săi.

„Cu cât Rusia are mai puţine oportunităţi teroriste, cu atât mai repede se va încheia acest război. Rusia nu are nicio şansă pe câmpul de luptă. Şi încearcă să îşi acopere înfrângerile militare cu teroare. De ce are nevoie de teroare? Pentru a pune presiune asupra noastră, asupra Europei, asupra întregii lumi.

Teroriştii trebuie să fie neutralizaţi. Această regulă se aplică la fel de eficient peste tot şi va afecta teroarea rusă în acelaşi mod. Când capacităţile teroriste ruseşti vor fi neutralizate prin eforturile comune cu partenerii noştri, Rusia nu va avea altă opţiune decât să se gândească la pace. Pentru a garanta protecția cerului nostru și pentru a reduce capacitățile teroriștilor ruși la zero, avem nevoie de sisteme de apărare aeriană mult mai moderne și de mai multe rachete pentru astfel de sisteme”, a explicat, marți, Volodimir Zelenski.