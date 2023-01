Încetinirea economiei pune presiune asupra finanțelor Ungariei

Vineri, 27 ianuarie 2023, agenţia de evaluare financiară Standard & Poor’s (S&P) a revizuit în scădere ratingurile pe termen lung şi pe termen scurt în monedă locală şi în valută atribuite Ungariei, de la „BBB/A-2” la „BBB-/A-3”, citând inflaţia ridicată persistentă şi presiunile externe.

Potrivit sursei citate anterior, încetinirea economiei, scumpirea energiei şi suspendarea celei mai mari părţi a fondurilor europene pun presiune asupra finanţelor țării vecine. Ba mai mult, ratele dobânzilor stabilite de Banca Centrală a Ungariei sunt cele mai ridicate din Uniunea Europeană (UE).

Conform datelor publicat de Eurostat, în rândul statelor membre UE, cea mai ridicată inflaţie din decembrie 2022 a fost înregistrată în Ungaria (25%), fiind urmată apoi de Letonia (20,7%), Lituania (20%), Estonia (17,5%), Cehia (16,8%), Polonia (15,3%), Slovacia (15%), Bulgaria (14,3%) şi România (14,1%).

Rata inflaţiei din Ungaria ar putea ajunge la 16% în acest an

În acest an, rata inflaţiei din Ungaria ar putea ajunge la 16%, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 26 de ani, iar creşterea economiei ar urma să stagneze din cauza ratelor ridicate ale dobânzilor, a încetinirii avansului economiei mondiale şi a scăderii cererii, anticipează economiștii intervievați de agenția de presă Reuters.

În prezent, agenţia de evaluare financiară Standard & Poor’s (S&P) se aşteaptă ca Guvernul de la Budapesta, care s-a angajat să reducă deficitul bugetar la 3,9% din PIB în acest an, să reducă gradual, în următorii doi ani, deficitele fiscale.

Vă amintim că, săptămâna trecută, agenţia de evaluare financiară Fitch a revizuit de la stabilă la negativă perspectiva ratingului pe termen lung în valută atribuit Ungariei şi a confirmat la „BBB” calificativul pe termen lung, așteptându-se la o încetinire a creşterii economiei Ungariei la 0,4% în 2023, de la 4,7% în 2022.

Din cauza scumpirilor actuale, mulţi șoferi din Ungaria au început să treacă graniţa în Slovacia sau România pentru a face plinul la preţuri mai mici. În timp ce la o benzinărie MOL din oraşul ungar Esztergom litrul de motorină costa zilele trecute 690 de forinţi (1,90 dolari americani), peste Dunăre, în oraşul slovac Sturovo litrul de motorină costa 1,619 euro (1,76 dolari americani).

„Am mers prin Slovacia de sărbători şi când am făcut plinul am constatat cât de ieftin este acolo. Trebuie doar să trecem podul şi am ajuns, aşa că evident vom veni mai des pentru asta”, a zis un bărbat care a traversat podul care face legătura între oraşele Esztergom şi Sturovo pentru a alimenta, conform sursei citate anterior.