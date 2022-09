Nepoata unui miliardar a fost răpită de pe stradă și ucisă! Poliția este pe urmele criminalului

Este vorba despre Eliza Fletcher, moștenitoarea unei familii miliardare din SUA. Aceasta a fost găsită moartă, la câteva zile după ce a fost răpită de pe stradă, în timp ce făcea jogging.

Trebuie menționat că femeia în vârstă de 34 de ani era nepoata omului de afaceri Joseph Orgill III, care a condus gigantul distribuitor de hardware Orgill Inc, conform informațiilor transmise de bbc.com

Victima a fost abordată de un bărbat în timp ce făcea jogging

De asemenea, poliția din Memphis a anunțat marți, 6 septembrie, că un cadavru găsit cu o zi în urmă a fost identificat ca fiind al Elizei Fletcher, nepoata unui miliardar din Tennessee care a fost răpită vineri dimineață.

Conform informațiilor transmis de oamenii legii, Fletcher a fost abordată de un bărbat în timp ce făcea jogging în campusul Universității din Memphis și forțată să urce într-un SUV negru. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă, scrie sursa menționată.

„Liza a fost o mare bucurie pentru atât de mulți – familia ei, prietenii, colegii, studenții, părinții, membrii congregației sale de la Second Presbyterian Church și toți cei care au cunoscut-o. Acum este timpul să ne amintim și să sărbătorim cât de specială a fost și să îi susținem pe cei care au ținut atât de mult la ea”, a transmis familia ei.

Eliza Fletcher era moștenitoarea afacerii

SUV-ul a fost găsit sâmbătă, fiind arestat Cleotha Abston, un suspect în vârstă de 38 de ani. Anchetatorii au găsit ADN-ul bărbatului pe sandalele Elizei. Abston, eliberat din închisoare după ce a executat o pedeapsă pentru răpirea unui avocat, pe care l-a obligat să retragă bani din contul său și să-i predea lui, nu a oferit însă nicio informație despre Eliza Fletcher.

La momentul descoperirii cadavrului, Abston se afla în închisoare sub acuzația de răpire și falsificare de probe. Amintim că Fletcher este nepoata lui Joseph Orgill III, care a condus gigantul distribuitor de hardware Orgill Inc din Memphis, care are vânzări anuale de 3 miliarde de dolari.

Amintim că familia femeii dispărute anunțase anterior descoperirii că va oferi 50.000 de dolari pentru orice informație care ar putea ajuta autoritățile să o găsească.