Președintele Ucrainei a susținut un discurs în fața Parlamentului Suedez, în care a precizat că toți vecinii țării pe care o conduce ar fi în pericol dacă ei nu ar lupta, informează France Presse, care mai spune că Suedia este salvată de politica agresivă a Rusiei datorită mării.

”Dacă Ucraina nu ar rezista şi nu s-ar apăra (…), ar însemna că toţi vecinii Ucrainei ar fi în pericol din acel moment.

Asta ar însemna că voi sunteţi în pericol, pentru că numai marea vă desparte de această politică agresivă a Rusiei”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

De asemenea, el a adus în discuție și spusele experților care vorbesc la televiziunile rusești și care vorbesc în mod deschis despre un atac vizând Gotland, o insulă suedeză strategică, situată în mijlocul Mării Baltice.

Pe acest fond, președintele ucrainean spune că ”Rusia a intrat în război cu Ucraina pentru că vrea să meargă mai departe în Europa. Ei (ruşi) vor să distrugă libertatea în Europa”.

Volodimir Zelenski a cerut furnizarea de arme de protecție

Președintele ucrainean a ținut recent un discurs la summit-ul Alianței Nord-Atlantice (NATO), unde a vorbit despre tensiunile militare din țara sa. Astfel, Volodimir Zelenski a solicitat o furnizare de arme de protecție, în contextul în care Rusia este foarte militarizată și mult mai puternică din punct de vedere tehnologic.

Așadar, liderul din Ucraina și-a mustrat aliații și a amintit de faptul că acesta este al doilea său apel direct, după ce s-a adresat NATO acum o lună, în ziua de 24 februarie.

„De-a lungul deceniilor, Rusia a adunat resurse considerabile. Resurse militare… echipamente, bombe și rachete. Au investit mulți bani în moarte, în timp ce lumea a investit în viață. (…) Pe 24 februarie, v-am adresat o cerere perfect clară, logică. Să ne ajutaţi la închiderea cerului. Să ne protejăm poporul de bombele și rachetele rusești. Nu am auzit un răspuns clar.

Ucraina are nevoie de asistență militară, fără restricții. Asta deoarece, tot fără restricţii Rusia își folosește întregul arsenal împotriva noastră. Ucraina nu are arme antirachetă puternice, are avioane mult mai mici decât Rusia.

Ucraina a apelat la voi pentru avioane, ca să nu pierdem atât de mulți oameni. Ai mii de avioane de luptă! Dar nu ne-aţi dat. V-am cerut tancuri. Pentru a ne debloca orașele, unde Rusia ține ostatici sute de mii de oameni, creând în mod artificial foamete, distrugând literalmente cartierele rezidențiale în cenușă.

Aveţi cel puțin 20.000 de tancuri! Ucraina a cerut un procent din toate tancurile voastre! Daţi-ni-le sau vindeţi-ni-le! Dar acum tot nu avem un răspuns clar!”, a declarat Volodimir Zelenski la summit-ul NATO.