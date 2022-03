Volodimir Zelenski, apel disperat către NATO: Ucraina a apelat la voi ca să nu pierdem atât de mulți oameni

Așadar, liderul din Ucraina și-a mustrat aliații și a amintit de faptul că acesta este al doilea său apel direct, după ce s-a adresat NATO acum o lună, în ziua de 24 februarie.

„De-a lungul deceniilor, Rusia a adunat resurse considerabile. Resurse militare… echipamente, bombe și rachete. Au investit mulți bani în moarte, în timp ce lumea a investit în viață. (…) Pe 24 februarie, v-am adresat o cerere perfect clară, logică. Să ne ajutaţi la închiderea cerului. Să ne protejăm poporul de bombele și rachetele rusești. Nu am auzit un răspuns clar.

Ucraina are nevoie de asistență militară, fără restricții. Asta deoarece, tot fără restricţii Rusia își folosește întregul arsenal împotriva noastră. Ucraina nu are arme antirachetă puternice, are avioane mult mai mici decât Rusia.

Ucraina a apelat la voi pentru avioane, ca să nu pierdem atât de mulți oameni. Ai mii de avioane de luptă! Dar nu ne-aţi dat. V-am cerut tancuri. Pentru a ne debloca orașele, unde Rusia ține ostatici sute de mii de oameni, creând în mod artificial foamete, distrugând literalmente cartierele rezidențiale în cenușă.

Aveţi cel puțin 20.000 de tancuri! Ucraina a cerut un procent din toate tancurile voastre! Daţi-ni-le sau vindeţi-ni-le! Dar acum tot nu avem un răspuns clar!”, a declarat Volodimir Zelenski la summit-ul NATO.

Zelenski: În această dimineaţă au fost folosite bombe ruseşti cu fosfor

De asemenea, președintele ucrainean a acuzat Rusia că foloseşte „bombe cu fosfor” în Ucraina, la o lună de la începutul invaziei ruse.

„În această dimineaţă (…), au fost folosite bombe ruseşti cu fosfor. Au fost ucişi din nou adulţi şi copii”, a avertizat Zelenski.

Amintim că Zelenski a mai spus astăzi, într-o intervenţie prin videoconferinţă în parlamentul Suediei, că Ucraina se luptă pentru securitatea întregii Europe şi ar trebui să fie membru deplin al Uniunii Europene.

„Nu ne luptăm doar pentru poporul ucrainean, ci şi pentru securitatea Europei. Am arătat că merităm să devenim un membru deplin al UE. Este timpul să se meargă înainte cu această decizie şi sunt convins că ne veţi susţine şi cu acest lucru”, a afirmat Zelenski.