Uriașa furtună de iarnă care lovește anumite zone din SUA s-a transformat într-un „ciclon bombă”, iar 60% din populație se află sub avertizare de vreme de iarnă.

Cel puțin 17 persoane au murit în SUA, în timp ce țara se confruntă cu o furtună de iarnă în urma căreia temperaturile au coborât până la -45C (-49F).

Peste 200 de milioane de persoane – aproximativ 60% din populația SUA – se află sub o formă sau alta de avertizare meteo, iar frigul năprasnic este așteptat să continue până la sfârșitul săptămânii de Crăciun.

Cele 17 decese cauzate de vreme până acum:

Patrula rutieră din Kansas a mai spus că trei persoane au fost ucise în coliziuni separate de vehicule miercuri, la începutul furtunii, șoferii pierzând controlul vehiculelor lor pe drumurile înghețate.

Maybe the worst accident / car pileup I’ve ever seen on the Ohio Turnpike pic.twitter.com/mGby7wRlaJ

Temperaturile din statele din interiorul țării au scăzut: -45,6C (-50F) în Montana, iar în Des Moines, în Iowa, se resimte o temperatură de -38C (-37F), ceea ce face posibilă producerea de degerături în mai puțin de cinci minute, potrivit Serviciului Național de Meteorologie.

Ninsorile abundente și condițiile de viscol continuă în jurul unor părți din zona Marilor Lacuri – care acoperă lacurile Superior, Michigan, Huron, Erie și Ontario – cu până la 1,5 metri de zăpadă așteptată pe partea de est a lacurilor Ontario și Erie.

Rafalele de vânt au rupt copaci și au doborât linii electrice, iar vineri dimineață cel puțin 1,4 milioane de locuințe și întreprinderi au rămas fără electricitate, deși acest număr scăzuse la aproximativ 550.000 până vineri seara.

Potrivit site-ului poweroutage.us, Maine, Pennsylvania, Virginia și Carolina de Nord au fost cele mai afectate, urmate de Tennessee, New York, Maryland și Connecticut.

Peste 5.000 de zboruri spre, în interiorul și dinspre SUA au fost anulate vineri și se grăbește să deschidă suficiente adăposturi de urgență pentru cei fără adăpost sau care nu au energie electrică acasă.

De asemenea, se depun eforturi urgente pentru a face rost de lemne de foc pentru unele triburi de nativi americani care trăiesc la distanță, cum ar fi membrii tribului Rosebud Sioux și ai tribului Oglala Sioux din Dakota de Sud.

Freezing rain & icy conditions at Sea-Tac have forced us to pause flying before noon PST. It will take warmer weather and time to clear our ramp and aircraft of ice. We are working hard to resume safe operations. https://t.co/Dntjiyvwgc pic.twitter.com/Cz2BiGCqSp

