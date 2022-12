Un ger năprasnic s-a abătut asupra SUA! Eforturile pentru adăpostirea oamenilor fără locuință s-au intensificat

În cea mai mare parte a SUA, temperaturile și rafalele de vânt mult mai scăzute decât în mod normal pun în pericol chiar și persoanele obișnuite să doarmă în frig, iar oficialii se străduiesc să găsească oameni și să îi convingă să intre în casă, expunând natura disparată a eforturilor de informare ale multor orașe.

În timp ce o vreme de iarnă periculos de friguroasă s-a abătut joi asupra multor zone din Statele Unite, eforturile de a oferi adăpost persoanelor care trăiesc pe străzi s-au intensificat.

În Dallas, un sistem de adăposturi care a învățat lecții dure în timpul devastatoarei furtuni de iarnă de anul trecut a trimis o flotă de autobuze pentru a-i lua pe cei care aveau nevoie de locuințe, în timp ce termometrul se apropia de un minim așteptat de 13 grade. În Des Moines, unde erau minus 9 grade, cu o răcire a vântului de minus 35 de grade, doar o singură filială a sistemului de biblioteci publice a rămas deschisă, servind drept centru de încălzire. Un oficial al unui sistem de adăposturi bazat pe biserică încerca să direcționeze vizitatorii de acolo către mai multe servicii, precum și să preia oameni de pe stradă.

Iar în Augusta, Georgia, o biserică misionară plănuia să deschidă mai devreme ușile adăpostului său și se pregătea să înghesuie oamenii, întinzând chiar și covorașe pe podea. „Într-o noapte obișnuită, s-ar putea să nu fie diferența dintre viață și moarte”, a declarat Patrick Feistel, directorul executiv al Garden City Rescue Mission, care oferă paturi de noapte pentru bărbații fără adăpost. „Dar este acum”.

Temperaturile au scăzut mult și brusc

Patru persoane au murit pe străzile din Salt Lake City în cele patru zile care s-au încheiat luni, la temperaturi de până la 12 grade. Frigul a ajuns chiar și în paradisurile pentru turiștii înzăpeziți. În Miami, se prognoza că temperaturile vor scădea sub 50 de grade, ceea ce a determinat Miami-Dade Homeless Trust să activeze Planul de urgență pentru vreme rece.

Aproximativ 230.000 de persoane sunt fără adăpost în SUA

În ianuarie, în Statele Unite trăiau aproximativ 230.000 de persoane fără adăpost, potrivit unei estimări anuale coordonate de Departamentul federal pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană, o ușoară creștere față de o numărătoare de la începutul anului 2020, înainte de începerea pandemiei de coronavirus.

Pentru Texas, furtuna de iarnă brutală din februarie 2021, în timpul căreia sute de oameni au murit și milioane de oameni au rămas fără curent electric timp de mai multe zile, a fost o demonstrație puternică a necesității unei mai bune pregătiri, potrivit lui Daniel Roby, directorul executiv al Austin Street Center, un adăpost din Dallas. Când centrul a deschis o nouă facilitate în această vară, el s-a asigurat că aceasta este echipată cu un generator masiv.

„Am avut oameni care au venit la adăpost după amputații duble ca urmare a furtunii de iarnă Uri”, a spus dl Roby, referindu-se la furtuna de anul trecut. „În mod obișnuit, în Texas, nu am avut parte de o astfel de vreme. În ultimii doi ani, am avut furtuni foarte puternice, așa că învățăm din această experiență. Acum știm că trebuie să facem mai mult decât am făcut-o vreodată”.

O numărătoare recentă a indicat că Dallas are aproximativ 1.500 de rezidenți fără adăpost, a spus Roby, deși a menționat că numărul a crescut cel mai probabil din cauza creșterii chiriilor în zonă. Prin intermediul facilităților Austin Street Center, al bisericilor locale și al altor locații din oraș, vor fi puse la dispoziție peste 600 de paturi pentru persoanele care caută adăpost în timpul înghețului, a spus el, cu o capacitate suplimentară disponibilă în funcție de necesități.

„Pentru că nu am anticipat zăpada, iar zăpada începe să cadă, ne pregătim pentru o noapte aglomerată”, a spus Roby.

Cei care suferă de boli mintale grave sau de tulburări legate de consumul de substanțe sunt cei mai vulnerabili

Josh Henges, coordonatorul de prevenire a persoanelor fără adăpost din Kansas City, Missouri, se afla joi după-amiază la Hope Faith, un adăpost de urgență pentru noapte, în timp ce temperatura a scăzut sub 0 grade, cu posibilitatea ca vântul să ajungă la minus 40 de grade. El a declarat că aproximativ 214 persoane au venit la adăpost până joi, la ora 15:20. El a adăugat că printre cei mai vulnerabili se numără cei care suferă de boli mintale grave sau de tulburări legate de consumul de substanțe și că a văzut câteva persoane care nu purtau paltoane și un bărbat care cel mai probabil își va pierde nasul din cauza expunerii. „Ei nu sunt cu adevărat preocupați de frig până când nu este prea târziu”, a spus el.

La filiala din centrul orașului a Bibliotecii Publice din Des Moines, joi după-amiază, o mână de oameni erau tolăniți pe scaune în hol și într-o sală publică, unde trei televizoare cu ecran plat rulau filmul „Elf”.

Mulți refuză ajutorul

Deirdre Henriquez, director de informare și advocacy pentru Central Iowa Shelter & Services, a mers de la o persoană la alta. Împreună cu două colege, ea se deplasa în diverse centre de încălzire din oraș, precum și în tabere improvizate de-a lungul celor două râuri ale orașului pentru a oferi haine uscate, îngrijiri medicale și transport către un adăpost. Dar nu toți cei care păreau a fi în nevoie erau dispuși să accepte ajutorul. „Sunt mulți campioni care cred că ar putea rezista la această vreme, dar această vreme este pur și simplu copleșitoare”, a spus ea.

În holul bibliotecii, un bărbat îmbrăcat într-o haină lungă și pantaloni de trening ținea în mână o pâine învelită în hârtie de șervețel de la Jimmy John’s. „Vii la adăpost?” l-a întrebat Henriquez. „Pot să vă duc acolo chiar acum”.

„Nu”, a răspuns el, spunând că a crezut că va fi predat poliției pentru infracțiuni pe care nu le-a comis.

„Nimeni nu va suna la poliție”, a spus ea. „Este prea frig afară. Vrei să te gândești la asta?”, scrie The New York Times.