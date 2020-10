Klaus Iohannis este de-a dreptul șocat! E război pe față cu Ion Țiriac. Cel care a intrat în conflict cu fostul mare tenismen Ion Țiriac este Marius Vecerdea. Acesta a fost cununat de Klaus și Carmen Iohannis iar acum a decis să se implice activ politică. El a anunțat că va candida ca independent, pentru Camera deputaților, la alegerile parlamentare programate la finalul anului.

Vecerdea se află într-un conflict deschis cu Ion Țiriac. Pe 11 iunie, Federația Română de Tenis a fost recunoscută în instanță, după ce a câştigat la Curtea de Apel procesul intentat de reprezentantul clubului Pamira Sibiu, Marius Vecerdea, prin care contesta alegerea lui Ion Ţiriac la preşedinţia FRT. Vecerdea nu a renunțat și a lansat un atacat devastator la adresa lui Ion Țiriac.

”În anul 2002 am avut o discuție la Paris în timpul turneului de la Roland Garros cu personajul din imaginea atașată! Am salvat poza pentru “eternitate”! Atunci nu aveam de unde să știu de ce Țiriac nu “m-a ales”, așa cum aveam să aflu abia în timpul protestelor din 2017, când într-o emisiune în direct ne spunea ca “eu între un hoț și un prost aleg hoțul”! În același an 2002 același Țiriac participa activ la înființarea (prin reorganizare) a Federatiei Romane de Tenis. (Urmează postări cu documente incredibile în premieră, inclusiv luările de cuvânt ale lui Țiriac scrise în procesul verbal al Adunării Generale de înființare a Federatiei din acel an 2002)!

Nu aveam de unde să știu de ce Țiriac alegea hoți la conducerea FRT cu mâna celor prostiți, alegea șmecheria și funcționarea retrogradă de ev mediu și departe de modelul vest european pe unde își ducea traiul după cum vedeți în poza de la Roland Garros 2002. Pe atunci trăiam și eu în Statele Unite și eram în interes de serviciu la Paris ca antrenor de jucători de Grand Slam, și nici prin gând nu mi-a trecut că acest mare șmecher ne prostea efectiv cu poveștile lui de preamărire!

În același an 2002, ironia sorții, se năștea generația celor care astăzi la 18 ani au dreptul de a NU MAI ALEGE HOȚII, de a NU SE MAI LĂSA PROSTIȚI! Iată de ce aleg această campanie pentru Generația celor 10.000 de tineri sibieni care aleg să meargă la VOT și să voteze INDEPENDENT, informați și educați!

Eu între un hoț și un prost, aleg să confisc banii hoțului și să-i investesc în educația “prostului” (a celor prostiți și care au fost lipsiți de educație cu rea-voință pentru interesele hoților). Aceasta este ținta mea ca deputat! Promovarea proiectelor de lege pentru CONFISCAREA EXTINSĂ a averilor ilicite trimise în offshore-uri cum este Panama, și a proiectelor de investiție în EDUCAȚIE astfel încât să reducem numărul de români prostiți care aleg hoți pentru a ne face legile și regulile după care funcționăm ca nație.

Las atașat poza mea de azi, cu același ecuson oficial emis de Roland Garros în acel an 2002, dar cu SIBIU OPEN în prim plan, cu Sibiul deschis (open) tinerilor între 18 și 22 ani pentru a alege cu propria lor voința și inteligență, pentru a alege INDEPENDENT”, a scris Marius Vecerdea, finul președintelui Klaus Iohannis.