Ambasadorul României la Berlin, Emil Hurezeanu, a vorbit, într-un interviu pentru Deutsche Welle, despre posibilitatea declanșării alegeriloranticipate. Declarațiile sale vin în completarea celor făcute de cei de la PNL cât și USR-PLUS care au cerut același lucru.

Acest pas este însă extrem de dificil de îndeplinit ținănd cont de faptul că Parlamentul să respingă două investituri de guvern în termen de 60 de zile. Or, acest lucru ar însemna înainte de toate demiterea sau demisia actualului guvern. În plus, Constituția prevede că Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele șase luni de mandat ale președintelui Iohannis, or deja s-a intrat în acest termen încă din 22 mai.

Emil Hurezeanu a susținut că după votul de duminică, e posibil să avem alegeri parlamentare anticipate. „Datorăm respect, si acum scuze, compatrioților noștri din Diaspora. Sunt între cei mai bravi români și practicanți europeni și, în orice caz, principalii investitori străini în România. Dreptul lor constituțional de vot este mai puternic decât arcanele unei legislații electorale fixiste și, uneori, inspirate de interesele mai vechi și mai noi, eventual egoiste, ale clasei politice românești post-decembriste”, a spus acesta.

El a vorbit și despre ceea ce s-a întămplat cu românii din Diasporă care au votat duminică. „Era absolut necesară transformarea singurei zile de vot în două zile de vot, așa cum s-a întâmplat la referendumul pentru familie din toamna anului trecut, când s-a votat în secții cu mai mulți membri ai comisiei timp de două zile. Atunci s-a putut. De această dată nimeni nu a acceptat două zile pentru un vot mai cronofag, cel puțin dublu pentru fiecare alegător”, a spus acesta.

