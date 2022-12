Trei persoane ar fi fost ucise și șase rănite după ce o cisternă de combustibil a explodat pe un aerodrom din Rusia.

Explozia a avut loc în apropierea orașului Riazan, la sud-est de Moscova, potrivit The Guardian. De pe acel aerodrom pleacă avioane militare care efectuează bombardamente în Ucraina.

Three people died as a result of an explosion at a military airfield near #Ryazan, #Russia. pic.twitter.com/MvyG7AYunJ

