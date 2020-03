Este cutremur în PSD. După arestarea preventivă a Sorinei Pintea ar veni rândul unui alt fost ministru social democrat să ajungă la DNA. Chiar acesta a insibuat că ar putea să facă cunoștiință cu procurorii.

Zăngănit de cătușe la PSD

Se aude zăngănit de cătușe la PSD. După ce Sorina Pintea a încasat o arestare preventivă de 30 de zile, se pare că procurorii DNA cer acum audierea fostului ministru Liviu Pop, în scandalul reținerii Sorinei Pintea.

Fiul Sorinei Pintea a dezvăluit că denunțătorul a afirmat că patru tranșe din bani au ajuns la Liviu Pop, acesta din urmă, recunoscând că a discutat cu Ionuț Pintea, dar negând acuzațiile care îi sunt aduse.

„Dimineață am fost sunat de senatorul PSD Liviu Marian Pop și m-a rugat să mă întâlnesc urgent cu cineva. M-am înregistrat înainte să mă întâlnesc, deoarece nu știam cu cine urma să mă întâlnesc (…). Am ajuns la Pizzeria M, în Baia Mare, unde după vreo 15 minute a venit la mine un domn mic de înălțime cu părul grizonant, mi-a zis că urmează să se întâlnească cu Marius, fiul primarului din Ulmeni. După alte 15 minute a venit la mine și mi-a zis că are niște informații care o pot ajuta pe mama. Zice: ”Știi, că de fapt eu n-am mai spus despre ceilalți bani”. ”Stați un pic, cum adică ceilalți bani?”. Mi-a zis că a fost vorba de patru plăți, patru tranșe de bani, pe care el i-a făcut către Liviu Marian Pop. Odată 40.000 de euro anul trecut și odată câte 5000 de euro, tot către Liviu Marian Pop, bani care am înțeles că urmau să ajungă la mama mea (…) Am rămas șocat când mi-a spus că el este Mihai Costea, denunțătorul”, a declarat Ionuț Pintea într-un filmuleț postat pe o rețea de socializare.

Senatorul Liviu Pop a recunoscut că a vorbit la telefon sâmbătă dimineața cu Ionuț Pintea, precum și cu denunțătorul, dar a negat toate acuzațiile referitoare la tranșele de bani.

„Niciodată în viața mea nu am avut discuții despre bani cu Sorina Pintea. Nu am vorbit cu nimeni acest subiect, niciodată în viața mea (…) Dacă cineva încerca să aducă în subiect, așa tangențial, și când era miniștrii, îi trimiteam la plimbare. Nu am discutat asemenea subiecte cu Sorina sau cu altcineva. Poate se vrea să se ajungă la mine. Posibil. Nu, pentru că cine mă cunoaște știe că nu mă ocup cu prostii din astea. Am vorbit cu Ionuț dimineață și atât. Habar nu am. Mi-e și groază să sun”, a declarat Liviu Pop, conform Antena3.

Sorina Pintea a arestată preventiv pentru 30 de zile de procurorii DNA după un flagrant făcut vineri în Spitalul din Baia Mare. Procurorii susțin că suma de 120.000 lei pe care Sorina Pintea ar fi primit-o în flagrant, printr-un intermediar, reprezenta a doua tranșă din suma totală.

