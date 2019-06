Potrivit unor surse politice citate de RTV, premierul este susținut de majoritatea membrilor, dar Paul Stănescu s-ar opune categoric.

Comitetul Executiv Naţional al PSD s-a reunit, vineri, pentru a stabili candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, dar și pentru a decide când și dacă se va organiza un congres pentru a alege noua conducere a partidului.

Dăncilă are susținerea Gabrielei Firea, care susține că trebuie organizat imediat un congres.

„Este prioritar în primul rând pentru noi să redresăm echipa politică, să venim cu un mesaj clar şi un mesaj ferm pentru toţi românii că am înţeles greşelile pe care le-am făcut şi nicidecum să începem să ne concurăm pentru alegeri, să alergăm după scaune. Un congres, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă loc pentru modificările la statut şi pentru desemnarea candidatului pentru alegerile prezidenţiale. Dar noi acum avem o conducere statutară, care nu e contestată de nimeni: Viorica Dăncilă – preşedinte interimar, Paul Stănescu – preşedinte executiv. Nu am auzit voci în partid care să conteste această conducere. Practic, nu este un gol de putere. În plus, ne confruntăm cu o moţiune de cenzură. În loc să strângem rândurile pentru a depăşi cu bine moţiunea de cenzură în Parlament, ce facem? Începem iar să o luăm de la capăt cu grupuri, grupuleţe şi să le dăm satisfacţie adversarilor noştri”, a afirmat primarul general al Capitalei, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Te-ar putea interesa și: