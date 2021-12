În cadrul emisiunii replicaonline.ro, fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a lansat un set de acuzații extrem de dure la adresa șefului statului. Mai exact, acesta susține că președintele României, Klaus Iohannis, a făcut tot posibilul să compromită alianța PNL-USR-UDMR.

„Președintele Klaus Iohannis a făcut tot posibilul să toarne gaz pe foc”

Totodată, el a adăugat că întreaga criză guvernamentală a fost declanșată de revocarea sa, menționând că nici măcar în acel moment el nu credea în dezbinarea coaliției.

Pe de altă parte, lucrurile s-au văzut mai târziu, odată ce interesele au ieșit la suprafață, iar Klaus Iohannis ar fi fost protagonistul. El adaugă că a auzit mai multe discuții din PNL, conform cărora liberalii susțineau că au fost obligați de USR să facă alianță cu PSD, lucru complet neadevărat.

„Nu am fost omul care a aruncat în aer Coaliția și nici omul care a dezbinat coaliția. Criza guvernamentală este legată de persoana mea pentru că a pornit inclusiv de la revocarea mea. În niciun moment nu am susținut că nu ar trebui să fie dezbinată Coaliția. A fost un moment în care am avut o implicare indirectă prin faptul că am fost cel revocat de premierul Florin Cîțu. Ulterior s-a văzut care au fost interesele, cât de consecvent a fost fostul premier și ce s-a întâmplat.

Am auzit vorbe din PNL care spun că i-am fi obligat noi să facă alianță cu PSD și că din cauza noastră nu au avut de ales și că din cauza noastră s-a rupt coaliția. Nu. Florin Cîțu a fost cauza ruperii Coaliției. Pe de altă parte, noi am oferit întotdeauna alternativă și am spus și susținut, întotdeauna, după căderea Guvernului Cîțu, refacerea coaliției.

În niciun moment, după acea moțiune, cei din PNL nu și-au dorit această refacere și de fiecare dată președintele Klaus Iohannis a făcut tot posibilul să toarne gaz pe foc și să compromită orice șansă de recoagulare (sic!) a Coaliției”, a spus Stelian Ion, la emisiunea replicaonline.ro.

Motivul pentru care Stelian Ion a fost demis din funcție

Totodată, un alt subiect clarificat de fostul ministru l-a reprezentat demiterea sa. Mai exact, el spune că unul din motivele reale care au condus la demiterea sa din funcția de ministru al Justiție ar fi vizat numirea procurorilor cu rang înalt.

El a amintit că în România au existat nenumărate scandaluri în legătură cu aceste numiri, iar cei de la USR au dorit o serie de schimbări, care însă nu s-au mai realizat.

„Nu de azi, de ieri, unii politicieni își doresc să facă astfel de numiri pentru ca, într-un fel sau altul, să aibă un cuvânt de spus în dosarele penale aflate în anchetă. Asta e miza reală. De altfel, Comisia Europeană ne-a spus, pe de o parte, că legislația noastră ar trebui revizuită în privința asta și am propus la minister o variantă care dădea un rol mai important secției pentru procurorii din CSM, spunând că avizul lor nu va mai fi doar unul consultativ ci unul obligatoriu.

Pe de altă parte, în ultimii ani, în România au fost multe scandaluri, discuții în ceea ce privește aceste numiri și multe persoane au fost contestate din funcțiile de conducere din parchete tocmai din acest lucru. Eu, noi, cei de la USR am considerat, prin mandatul pe care l-am primit din partea cetățenilor, că este vremea să schimbăm procedura de numire a procurorilor pentru a ne pune în linie cu criteriile europene și să avem grijă la orice numire (…)”, a spus fostul ministru.