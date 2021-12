Dezvăluirea momentului în dosarul Caracal! Cine au fost complicii lui Gheorghe Dincă? Este răsturnare de situație

Ies la iveală noi informații cu privire la dosarul Caracal, dosar în care Gheorghe Dincă este acuzat pentru uciderea Luizei Măceșanu (fata dispărută în aprilie 2019) și a Alexandrei Măceșanu (fata dispărută în vara anului 2019).

La doi ani și jumătate de când Alexandra Măceșanu a apelat speriată la 112, din casa lui Gheorghe Dincă, patru noi martori au fost audiați în acest caz. După cele șase ore de audieri, avocata familiei Melencu a lansat acuzații fără precedent – aceasta spune că persoanele care l-au ajutat pe Gheorghe Dincă sunt încă în libertate.

„Sunt montaţi de către DIICOT să confirme o stare de fapt care nu corespunde realităţii. V-am spus, Dincă are nişte complici care sunt în liberate. Acei complici ştiu să lucreze cu telefoanele mobile, au experienţă. Dincă habar nu are. Am cerut audierea subcomisarului, acum cred că este comisar, Barbu Daniel, acesta este cheia afacerii, să ne spună cine l-a trimis, dacă este adevărat că l-a trimis procuroarea Hăineală, în ce condiţii a intrat”, a declarat Carmen Obârşanu, avocata familiei Luizei Melencu.

Avocatul familiei Măceșanu este de aceeași părere

De partea cealaltă, avocatul familiei Măceșanu spune că există martori care pot fi o cheie în rezolvarea crimelor de la Caracal. Aurel Moldovan spune că doctorii care au făcut raportul medico-legal ar trebui să spună ce modalitate au folosit pentru a depista ADN-ul Alexandrei Măceșanu, adolescenta care a fost răpită în vara anului 2019.

„Aşteptăm data viitoare să fie audiate cele două martore în calitate de doctori. Cele două care au făcut raportul medico-legal, să se pronunţe cu privire la modalitatea în care s-a depistat ADN-ul Alexandrei, cum şi-au dat seama că Alexandra este decedată”, a spus Aurel Moldovan, avocatul familiei Alexandrei Măceşanu.

Amintim că următorul termen în dosarul Caracal este stabilit pentru data de 12 ianuarie 2022.