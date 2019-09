Faptul că Rovana Plumb, nominalizarea României pentru postul de comisar european, a fost respinsă joi de Comisia Juridică a Parlamentului European, este cea mai mică problemă pentru Comisia Europeană.

Nominalizarea Ungariei pentru postul de comisar european, Laszlo Trocsanyi, se află în aceeași situație ca Rovana Plumb, iar propunerea Poloniei pentru un post de comisar european se află la faza de explicații date în scris Comisiei Juridice.

Mai mult decât atât, Didier Reynders, fostul ministru belgian de externe, este acuzat de corupție și spălare de bani, iar Sylvie Goulard, propunerea Franței pentru un post de comisar european, se confruntă cu acuzații similare celor care în România l-au trimis pe Liviu Dragnea la închisoare.

Însă cea mai emblematică pentru viitorea Comisie Europeană este chiar situația Ursulei von der Leyen, viitoarea șefă a executivului comunitar, acuzată chiar la ea acasă, în Germania, că și-a plagiat teza de doctorat.

Dealtfel, Rareș Bogdan, liderul europarlamentarilor români din grupul PPE, a lansat miercuri seară un atac frontal la adresa Ursulei von der Leyen, lăsând să se înțeleagă nici mai mult nici mai puțin faptul că nici poziția celei nominalizate pentru conducerea Comisiei Europene nu este tocmai sigură:

”E dureros, și trebuie s-o spunem pentru că suntem oameni care spunem adevărul, președinta Comisiei Europene, noua președintă a Comisiei Europene, este o doamnă care a fost acuzată de colegii noștri de la Der Spiegel, cel mai influent săptămânal din Germania, cu probe, că a plagiat 39 de pagini. Că și-a plagiat teza de doctorat. Eu am spus foarte clar. Știți care-i avantajul unui jurnalist în hățișul birocratic de la Bruxelles? Că poate să spună adevărul. Eu am spus: lucrurile să fie clare. Noi nu vom vota altceva decât ne dictează conștiința și decât ne dictează informările. Colegii noștri din presa germană, de la Der Spiegel, continuaseră investigațiile unuia dintre cele mai importante ziare la nivel european, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Au prezentat extrem de clar că 28 de pagini din teza de doctorat a doamnei Ursula von der Leyen sunt copiate, domnule. Scuzați-mă, 38 de pagini sunt copiate, adică dânsa este o plagiatoare”, a acuzat Rareș Bogdan, în direct la B1 TV.

