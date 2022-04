Răsturnare de situație în cazul Caracal! Mama Luizei Melencu a spus tot: Știu în realitate ce s-a întâmplat

Într-un mesaj pe Facebook, mama Luizei Melencu a notat că simte că fiica este încă în viață, dar crede că autoritățile au mușamalizat cazul. Potrivit Monicăi Melencu autoritățile nu au vrut să scoată la iveală rețeaua de trafic de carne vie care ar conține și oameni foarte importanți.

Amintim că Luiza Melencu a dispărut pe data de 14 aprilie 2019, însă cazul ei a devenit cunoscut la ceva timp distanță, după ce Alexandra Măceșanu a fost și ea răpită.

”Azi ai făcut trei ani de când nu ești lângă noi. Durerea mare este că înca nu știm nimic despre soarta ta, decât filmul pe care l-au regizat instituțiile statului și actorul principal e numai Dinca. Cu trei ani an urma, pe 14 aprilie 2009, te-am auzit pentru ultima data. Ne-am rugat si ne rugăm in continuare pentru tine copilul meu scump și drag. În acest caz știu in realitate ce s-a intamplat, numai că nu vor să scoată in relief traficul de persoane. Dumnezeu sa te protejeze, iar celor ce ți-au făcut asta sa le dea Dumnezeu ce ne-a dat și nouă. Lulu, copilul meu, azi faci 3 ani. Te iubim enorm pt că știm că tu trăiești și speranță nu ne-o ia nimeni. Speram, sperăm”, se arată în mesajul postat pe rețeaua de socializare.

Declarațiile avocaților ar fi false

La ultimul termen de judecată în cazul Caracal, care a avut loc în februarie 2022, au fost audiați doi martori importanți, printre care și șefa Laboratorului de antropologie medico-legală din INML, medicul Mariana Roșu.

După audieri, avocații familiilor Măceșanu și Melencu au ieșit cu declarații publice în care au transmis că medicii legiști au recunoscut că expertiza făcută de medicii legiști nu poate să stabilească ADN-ul și că nu știu din ce elemente dentare au recoltat respectivul ADN.

În plus, avocații au ridicat semne de întrebare în ceea ce privește legalitatea certificatului constatator al decesului Alexandrei Măceșanu.

Mariana Roșu, șefa Laboratorului de antropologie medico-legală și Ligia Bărbări, fosta șefă a Laboratorului de genetică din cadrul Institutului Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” (INML) București au fost cei care au examinat fragmentele osoase care s-au găsit în butoiul din curtea lui Gheorghe Dincă. De asemenea, ei au stabilit și că ADN-ul extras este al Alexandrei Măceșanu, dar și un alt ADN, care nu a fost identificat.

Într-un interviu acordat recent pentru Gândul, medicul primar legist Mariana Roșu, care a semnat pe certificatul de deces al Alexandrei Măceșanu, a dat explicații în contextul declarațiilor avocaților.

Medicul a precizat pentru sursa citată că, i-a spus avocatei Carmen Obârșanu că „datorită gradului mare de fragmentare și degradare a oaselor nu am putut stabili decât sexul și vârsta”. Ea a i-a explicat că stabilirea profilului genetic se face „prin examen ADN în cadrul Laboratorului de Genetică”.

În plus, medicul a precizat că nu a spus niciodată că din respectivele fragmente osoase nu se poate stabili ADN-ul.

„Am fost întrebată de doamna avocat Obârșanu dacă în baza expertizei realizate se poate stabili ADN-ul. În cazul Caracal, eu am efectuat expertiza medico-legală antropologică prin care se stabilește profilul biologic al unei persoane (sex, vârstă, talie, rasă) și nu ADN-ul acesteia.

În cazul de față datorită gradului mare de fragmentare și degradare a oaselor nu am putut stabili decât sexul și vârsta. Stabilirea profilului genetic se face prin examen ADN în cadrul Laboratorului de Genetică.

Nu am spus că din fragmentele osoase nu se poate stabili ADN-ul, ci că nu intră în atribuțiile și competența mea stabilirea profilului genetic al unei persoane, acest lucru efectuându-se în cadrul Laboratorului de Genetică al INML, de către personal specializat. Acest lucru l-am declarat și a fost consemnat în instanță”, a declarat Mariana Roșu.