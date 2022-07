Răsturnare de situație în cazul Caracal. Procesul intentat lui Gheorghe Dincă continuă și astăzi, după ani de zile în care familiile Alexandrei Măceșanu şi Luizei Melencu își strigă dreptatea. Dincă nu a fost condamnat definitiv iar din ultimele date, el ar putea să facă mult mai puțini ani în spatele gratiilor.

Procurorul de şedinţă Alexandru Dragomir, şeful DIICOT Olt, a cerut instanţei ca Gheorghe Dincă, să fie condamnat la 30 de ani de închisoare. Pentru celălalt inculpat, Ştefan Risipiţeanu, acuzat că a violat-o pe Luiza Melencu, DIICOT a solicitat o condamnare la 12 ani de închisoare.

Avocatul Alexandrei Măceșanu, Aurel Moldovan, a fost de acord şi speră ca judecătorul să dea curs cererii procurorului de caz și să-l condamne pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare, a arătat impact.ro.

Decizia finală a judecătorilor ar putea fi luată luna viitoare

„Toată lumea așteaptă de acum decizia. Dar ea poate veni la jumătatea lunii august, pe data de 12, dar poate la fel de bine să întârzie, fiindcă instanța poate decide să amâne pronunțarea”, a explicat avocatul conform sursei citate.

Avocatul este de părere că procurorii din cazul Caracal ar fi trebuit să extindă cercetările în oraș. Acesta a apreciat că Gheorghe Dincă ar avea legături cu traficul de persoane încă de prin anii 2002 – 2003.

Trebuie, însă, spus, că dacă Dincă va fi condamnat la 30 de ani de închisoare, el va ispăși o pedeapsă mult mai mică. Motivul este legat de vârsta înaintată, deoarece are vârsta de 69 de ani. Pe de altă parte, Gheorghe Dincă vrea să fie condamnat „pentru orice, mai puțin pentru omor”.

Avocatul familiei Măceșanu, dezvăluiri cheie despre Gheorghe Dincă

Avocatul familiei Măceșanu a dat însă mai multe detalii despre cazul Alexandrei.

„Din probele administrate în timpul procesului nu rezultă că Gheorghe Dincă ar fi criminal. Proba de ADN, cea care ar fi fost extrasă pare-se dintr-un dinte aparținând Alexandrei Măceșanu, găsită în butoiul în care acuzatul ar fi ars oasele victimelor sale nu e evidentă. Dacă nu ai pulpă dentară, nu prea ai de unde să extragi ADN-ul.

Or, medicii care au făcut analiza au explicat că din oasele calcinate în acel butoi nu s-a putut stabili cu claritate dacă avem ADN și cui aparține. În al doilea rând, actul constatator de deces are trecută pe el data de 26 iulie 2019. Or, asta înseamnă că fata ar fi murit ea față cu polițiștii care făceau deja la acea dată diverse cercetări. Ceea ce, să recunoaștem, e cam ciudat! Nu există probe care să-l incrimineze direct pe Gheorghe Dincă de crimă!”, a declarat Aurel Moldovan.