Cutremur financiar fără precedent! Avem parte de o mişcare incredibilă a investitorilor. America este, din nou, sub presiune după alegerile prezidenţiale. Sunt pierderi uriaşe.

Un nou cutremur financiar

Un nou cutremur financiar în America. Vorbim despre o mişcare fără precedent, în acest început de an, pe Wall Street. În câteva ședințe, acțiunile lanțului de magazine de jocuri video GameStop au crescut într-un ritm aiuritor, o ascensiune hrănită de un grup de investitori porniți în cruciadă împotriva “establishmentului”, potrivit AFP.

Cum s-a ajuns la această “revoltă” bursieră în curs și care subliniază lupta între tinerii investitori și baronii finanțelor, la aproape 10 ani de la mișcarea Occupy Wall Street.

Internauții au reuşit să crească acțiunile GameStop?

Un nume foarte cunoscut pentru iubitorii de jocuri video, lanțul de magazine GameStop este departe de a oferi un model luminos de creștere, într-o epocă în care cumpărăturile online, descărcările de pe net sau jocul online domină asupra vânzărilor fizice.

Din cauza acestor dificultăți financiare, acțiunile grupului erau printre cele mai vizate pe Wall Street pentru short selling, sau vânzarea în lipsă.

Această practică, comună pentru marile fonduri de investiții, constă în acțiunea unui investitor de a împrumuta o acțiune, pe care o vinde de obicei la un preț ridicat și așteaptă apoi căderea cotației, pentru a o cumpăra apoi mai ieftin, înainte de a o returna.

Astfel, el încasează diferența dintre prețul cu care a vândut acțiunea și cel cu care a cumpărat-o. Dar, dacă prețul urcă puternic, se poate trezi într-o capcană. Este ceea ce s-a întâmplat cu acțiunile GameStop în aceste ultime zile pe Wall Street.

Investitorii profesioniști pariau pe căderea acțiunii, în special fondurile conduse de finanțiști, care s-au angajat într-o confruntare dură cu investitorii particulari care au mizat pe creștere și s-au coordonat pe rețelele sociale.

Rezultatul – acțiunile companiei au crescut cu 1.700% de la 1 ianuarie, creând probleme majore unor speculatori de profesie precum finanțistul Andrew Left de la Citron Research sau fondului de investiții Melvin Capital, care se confruntă acum cu mari dificultăți financiare, potrivit Wall Street Journal.

Investitorii particulari și-au pus în cap să atace strategia marilor nume cumpărând masiv acțiunile GameStop pentru a le majora prețul. Cu circa 3 milioane de abonați, forumul WallStreetBets de pe site-ul Reddit a fost principalul instrument al acestei mișcări inedite.

Acţiunile GameStop, creştere de peste 50%

Rezultatul: vinerea trecută, acțiunile GameStop (GME pe New York Stock Exchange) au crescut cu peste 50%. Ziua a marcat începutul unei epopei nebune.

În fața acestei aprecieri bruște, fondurile care pariaseră pe căderea acțiunilor GME s-au văzut nevoite să răscumpere acțiunile pentru a-și limita pierderile, provocând un “short squeeze” (sau “lichidare forțată”), o acțiune care a generat o nouă creștere a cotației.

GameStop a crescut astfel cu 18% luni, cu 93% marți și a explodat cu 135% miercuri.

Membrii WallStreetBets exultă în fața acestui tur de forță, o adevărată palmă pe obrazul marilor fonduri. O parte a presei americane evocă chiar o rebeliune împotriva sistemului.

Jaime Rogozinski, care a creat forumul în 2012 dar de atunci s-a îndepărtat de el, crede că membrii forumului “au reușit să facă ceea ce mișcarea Occupy Wall Street nu a reușit niciodată, dar de o manieră radical diferită.”

“Occupy Wall Street protesta împotriva faptului că oamenii normali nu pot participa la jocul bursier. Acum, oamenii normali au găsit o modalitate de a ocoli sistemul din interior”, notează el.

După ce a decis să limiteze accesul la conținutul său, WallStreetBets a revenit asupra deciziei iar conținutul era din nou accesibil joi.

Arbitrul bursei americane, SEC, a afirmat miercuri seara că a luat act de această “volatilitate” și că “evaluează” situația. Avocatul Jacob Frenkel, fost membru al SEC, volatilitatea extremă a acțiunii, a cărei cotație a fost suspendată în multiple rânduri în ultimele zilei, justifică o acțiune a arbitrului bursei.

“Tranzacțiile ar fi suspendate timp de zece zile pentru a se asigura de faptul că toți investitorii au acces imediat la informațiile exacte”, a explicat Frenkel, care se îndoiește însă că o astfel de decizie va fi adoptată.

SEC poate de asemenea să lanseze o anchetă privnd manipularea prețurilor, dar comisia nu comunică aproape niciodată înainte de deschiderea unui dosar.

Investitorul Andrew Left de la Citron Research spune că a fost victima hărțuirilor, săptămâna trecută, după ce a mizat pe căderea GameStop.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe Jen Psaki a asigurat că “echipa noastră economică, în special secretarul Trezoreriei (Janet) Yellen, supraveghează situația.”

Marți seara, patronul Tesla Elon Musk, care a atacat în repetate rânduri sistemul, a publicat pe contul său de Twitter un link către WallStreetBets, contribuind la creșterea de miercuri.

Finanțistul și expertul în capitaluri de risc Chamath Palihapitiya a afirmat că a cumpărat 50.000 de acțiuni ale grupului pe care le-a revândut miercuri după-amiază și s-a angajat să verse profitul realizat unei organizații care susține comerțul afectat de recesiune.

Utilizatorii Reddit s-au orientat deja spre alte companii, printre care lanțul de cinematografe AMC (+301%) și, într-o măsură mai mică, producătorul de softuri dedicate companiilor BlackBerry (+33%).

Vânzătorii de poziții ”short” (care mizează pe scăderea unei acțiuni) au acumulat luna aceasta pierderi estimate la aproape 71 de miliarde de dolari din pozițiile ”short” pe companiile americane, potrivit unei estimari de joi a firmei de analiză financiară Ortex, preluată de Reuters.

Cazul GameStop nu este singular, căutarea de companii ale căror acțiuni sunt ținta unor poziții ”short” devenind un trend în rândul micilor jucători pe bursă ce face valuri pe bursele americane și europene. Datele Ortex arată că există poziții ”short” aflate pe pierdere în cazul a peste 5.000 de firme americane listate.

Explicaţiile lui Mircea Goia

Românul Mircea Goia, emigrat de ani buni în Arizona, a venit cu explicaţii complete pe o reţea de socializare. “Protestele Occupy WallStreet de acum 10 ani s-au mutat online si de data asta au avut un succes mult mai mare, bagand frica in fondurile de investitii care fac bani pariind ca actiunile companiilor se vor duce in sus sau in jos.

Cred ca ati auzit ce se intampla in America acum pe piata de actiuni…daca nu, va fac un rezumat pe scurt.

O mana de cetateni (o armata de 2-3 milioane de oameni de fapt) de pe forumul online Reddit s-au coordonat si au cumparat actiuni a unei firme americane numita GameStop (un lant de magazine care vand jocuri electronice si nu numai), actiuni pe care fondurile de investitii au pariat ca vor scadea (si au pariat foarte mult, chiar mai mult decat numarul de actiuni disponibile).

Cumparand actiuni in masa acesti cetateni (sa le spunem netizeni) au provocat cresterea pretului actiunilor (de la $3-$4 in vara trecuta pana la peste $300 acum). Cresterea pretului actiunilor i-a pus in dificultate pe managerii fondurilor de investii care au pariat pe scadere, facandu-i sa piarda miliarde de dolari. Si inca nu e gata, aceasta lupta se desfasoara in timp ce vorbim.

Intr-un fel, netizenii le-au spus un mare “fu…ck you!” acelor fonduri de investitii, pentru ca de multe ori pariurile lor sunt toxice (si nu aduc nici o valoare in economie, un fel de Vegas legal).

Sa vedem cum se va termina aceasta lupta 🙂 …cine va castiga milioane de dolari dintre netizeni (banuiesc ca putini), cat vor pierde acele fonduri de investitii si cum se va interveni pentru inchiderea luptei (desi acum se pare ca lupta se muta si pe alte actiuni de la alte companii).

Unul din netizeni, cel care a dat startul de fapt, a investit 50,000$ in 2019 in actiuni GameStop iar acum a facut cateva zeci de milioane, din care a scos doar o parte.

Personal am un prieten care a investit 2500$ in GameStop anul trecut si a facut peste 100,000$ (pe care i-a scos).

Miscarea asta a aratat ca atunci cand cetatenii se unesc si actioneaza coordonat (si nu e ilegala miscarea asta) pot transmite un semnal puternic mai marilor zilei. Acum acele fonduri de investitii se vor gandi poate de doua ori cand vor incerca sa parieze pe scaderi de actiuni. Power to the people!

Eu am pierdut trenul la GameStop asa ca nu-mi ramane decat sa ma uit la spectacol 🙂.”, a spus Goia.