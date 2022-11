Un cutremur cu magnitudinea de 5.9 grade pe scara Richter a zguduit vestul Turciei miercuri dimineaţa, 23 noiembrie 2022, au anunțat Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC) și autoritatea de gestionare a dezastrelor și a situațiilor de urgență din Turcia (AFAD).

AFAD, care a măsurat seismul, a transmis că epicentrul cutremurului a fost în Golyaka, un district din provincia nord-vestică Duzce de la Marea Neagră. Epicentrul seismului s-a produs în jurul orei 4:00. El s-a resimţit până la Istanbul, aflat la aproximativ 200 de kilometri de Düzce, şi până la Ankara. Cutremurul a fost urmat de mai multe replici, a informat AFAD.

Ministrul de Interne, Suleyman Soylu, a spus că zeci de persoane au ajuns la spital pentru a le fi tratate rănile suferite în timpul panicii, în contextul în care unii oameni au sărit de la balcoane de frică. O singură persoană a ajuns în stare gravă la spital. Potrivit spuselor sale, nu au fost raportate decese sau pagube semnificative.

„Aproape am terminat verificările în satele din jurul Golyaka. Nu sunt raportate pagube grave, doar câteva hambare au fost distruse în aceste locuri… A existat o întrerupere a curentului electric în timpul cutremurului, dar autoritățile restabilesc curentul acum”, a declarat, miercuri dimineața, Suleyman Soylu, relatează postul de televiziune TRT Haber.

Ministrul Sănătății, Fahrettin Koca, a anunțat pe rețelele sociale că 35 de persoane au fost rănite în urma seismului, 32 de oameni din Duzce și alți trei din zonele învecinate.

„INFORMAȚII NOI: În cutremurul cu magnitudinea 5,9 centrat în Düzce, Gölyaka, resimțit în multe orașe; Potrivit informațiilor actuale, numărul răniților este de 35, dintre care 32 în Düzce, 1 în Istanbul, 1 în Bolu și 1 în Zonguldak. Tratamentul răniților în instituțiile noastre sanitare continuă”, a scris, miercuri dimineață, Fahrettin Koca pe contul lui de Twitter.

Guvernatorul din Duzce, Cevdet Atay, a precizat că şcolile din regiunea respectivă au fost închise ca măsură de precauţie. Primarul din Duzce, Faruk Özlü, a zis că în rândul cetăţenilor a izbucnit panica, dar că, deocamdată, nu s-a raportat existenţa unor victime. De asemenea, până acum, nu au existat daune semnificative asupra infrastructurii, relatează postul de televiziune CNN Türk.

US Geological Survey (USGS) a înregistrat un cutremu de magnitudinea 6,1 grade pe scara Richter, iar Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC) a menţionat o magnitudine de 6 grade pe scara Richter.

