Un nou cutremur în România

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că un nou cutremur a avut loc în România, în dimineața zilei de luni, 22 ianuarie.

Potrivit instituției, seismul a avut loc în județul Hunedoara și a avut o magnitudine de 2,6 grade pe scara Richter.

Institutul mai spune că seismul a avut loc la ora 7:54, la o adâncime de 6,2 kilometri.

Nu în ultimul rând, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a mai spus că seismul s-a produs în apropierea orașelor:

Târgu Jiu

Hunedoara

Deva

Reșița

Drobeta-Turnu Severin

Alba Iulia

România s-a cutremurat și în weekend

În data de 21 Ianuarie 2024, la ora 02:02:43 (ora locală a României), o mișcare tectonică slabă a fost resimțită în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU. Seismul a avut o magnitudine de 3.5 și s-a produs la o adâncime de 133.5 km.

Epicentrul cutremurului a fost înregistrat în apropierea unor orașe semnificative din regiune, inclusiv la:

50 km nord-vest de Buzău

60 km vest de Focșani

65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe

68 km est de Brașov

72 km nord-est de Ploiești

Cutremure puternice în lume

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) oferă detalii și cu privire la alte cutremure care au loc la nivel internațional. Astfel, în luna ianuarie au avut loc mai multe cutremure, precum:

Cutremur Off the East Coast of the Kamchatka Peninsula

În data de 21 Ianuarie 2024, la ora 07:50:29 (ora locală a României), s-a produs un cutremur semnificativ OFF THE EAST COAST OF THE KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA, cu o magnitudine de mb 5.5 și la o adâncime de 10.0 km.

Cutremur Southwest Indian Ridge

Tot pe data de 21 ianuarie, a avut loc un cutremur puternic în SOUTHWEST INDIAN RIDGE, cu o magnitudine de mb 6.2 și la o adâncime de 15.0 km.

Cutremur Central Alaska

În data de 19 Ianuarie 2024, la ora 23:34:35 (ora locală a României), CENTRAL ALASKA a fost zguduit de un cutremur semnificativ cu magnitudinea de mb 5.3 și adâncimea de 10.0 km. Această regiune din Alaska este recunoscută pentru activitatea seismică și face parte din Cercul de Foc al Pacificului.

Cutremur Northern Colombia

Pe 19 Ianuarie 2024, la ora 13:26:04 (ora locală a României), un cutremur semnificativ cu magnitudinea de mb 5.2 a avut loc în NORTHERN COLOMBIA, la o adâncime de 10.0 km. Zona învecinată cu Medellin și alte orașe a fost afectată de acest eveniment seismic.