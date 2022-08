Curs valutar joi, 4 august! BNR a publicat noile valori pentru euro și dolar. Date de ultimă oră

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 4 august, noul curs valutar. Avem noi valori pentru moneda euro, dar și pentru dolarul american. Ce se întâmplă cu francul elvețian și lira sterlină?

Un euro a ajuns joi, 4 august, la valoarea 4,9263 Lei, după o apreciere de 0.011 în fața leului.

De asemenea, dolarul american se tranzacționează cu 4,8325 Lei, în urma unei deprecieri de 0.0023 Lei față de moneda națională.

De asemenea, lira sterlină are, față de RON, un curs de 5,8832 Lei, în urma unei deprecieri de 0.0011 Lei față de ziua precedentă.

Banca Natională a României comunică în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00, cursul BNR de azi. Acest curs este, de obicei, valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacțiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare.

Și indicele ROBOR a crescut

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat joi la 8,11% pe an, de la 8,05% pe an în şedinţa precedentă, un nivel mai mare fiind înregistrat pe 1 februarie 2010, respectiv 8,15%, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR). La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 8,23% pe an, de la 8,17% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 8,34% pe an, de la 8,27% pe an, miercuri.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

