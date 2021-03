Potrivit datelor publicate luni de BNR, în prima zi a acestei săptămâni euro a crescut cu 0.21%, ajungând la valoarea de 4.8972 lei.

Dolarul American s-a apreciat și el în report cu moneda națională cu 0.24%, ajungând la valoarea de 4.1570 lei.

Lira sterlină a crescut și ea luni, ajungând la valoarea de 5,7486 lei.

Francul elvețian a ajuns la valoarea de 4,4321 lei.

Prețul gramului de aur este de 230,5418 lei.

Ce s-a întâmplat cu Indicele ROBOR

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a rămas luni la 1,67%, arată datele BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, pe de altă parte, a scăzut luni de la 1,74% la 1,73%.

De menționat este faptul că, pe 15 martie, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25 la sută pe an. Totodată, BNR a mai decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 1,75 la sută pe an. De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituţiile bancare din România, în lei, iar evoluţia sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piaţă.

În ceea ce privește valoarea IRCC, aferentă perioadei ianuarie-martie 2021, aceasta este de 1,88%, în declin de la nivelul de 2,17% în trimestrul patru al anului 2020. IRCC se aplică împrumuturilor acordate populaţiei după luna mai a anului 2019, data la care a fost înlocuit ROBOR în contracte.

IRCC este calculat în funcţie de dobânda medie la care se împrumută băncile între ele şi este aplicat cu o întârziere de un trimestru faţă de perioada de referinţă. Indicele este stabilit zilnic de BNR, ca medie aritmetică a cotaţiilor folosite de zece bănci selectate de Banca Naţională.