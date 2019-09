Alexandru Cumpănașu, candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat că șeful statului, cel mai puternic om din țară, a fost „ridicol” atunci când a acuzat doar PSD că nu s-au luat măsurile necesare astfel încât un caz precum cel de la Caracal să nu se mai întâmple niciodată. Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceşanu, una dintre victimele de la Caracal, a precizat că nici Guvernul nu a făcut ce trebuia să facă și mai mult a încurcat lucrurile, potrivit Ştiripesurse.

„Președintele Iohannis a făcut în acest moment cea mai mare greșeală a mandatului său. Aceste guverne pe care el le acuză și în mare parte sunt de acord cu domnia sa, că baronii au monopolizat această ţară, au fost numite de către dl Iohannis. Dânsul are şi a avut pârghii constituţionale pentru a stârpi această mafie şi aceste clanuri şi acest baronet, însă a preferat liniştea, vacanţele, în schimbul luptei împotriva unui sistem ticălos. A da vina doar pe un singur partid este un semn de slăbiciune pentru ca dl Iohannis uită de baronii PNL, uită de baronii USL, de baronii altor partide şi acuză doar baronii PSD.

Însă răspunderea pentru ce se întâmplă acum în România şi mafiile transpartidice s-au creat prin tolerarea de către preşedintele statului. Are în subordine structurile de informaţii şi stiu că i-au dat analize periodic cu tot ce se întâmplă în ţara la nivel de legaturi mafiote, cât şi riscuri privind traficul de persoane. Dl Iohannis putea să convoace CSAT de câte ori era nevoie, astfel încât să pună pe ordinea de zi crima organizată şi corupţia ca problemă. Domnia sa nu a facut-o. Să te derobezi de răspunderea pe care tu, cel mai ales om din Romania şi cel mai puternic, conform Constituţiei, tu care numeşti procurorii şefi, tu cel care numesti şi eliberezi din funcţie procurori şi judecători, tu cel care ai CSAT-ul în subordine, care ai pârghii să acţionezi în zona de securitate, ai serviciile de informaţii, să tolerezi această situaţie şi să ajungem aici, mie mi se pare absurd, mi se pare ridicol. Doar eu de pe stradă pot sa dau vina pe un partid”, a declarat Alexandru Cumpănaşu.

Despre Guvern și Parlament, Cumpănaşu nu a avut cuvinte mai bune: „Absolut, nu (au luat măsurile necesare – n.red.) Au venit cu nişte modificări de acte legislative care nu făceau decât să încurce. Articolele prin care DIICOT aproape îşi stabilea competenţa de omor, la care s-a renunţat. Pe urmă AML-ul nu este încă implementat. Contractul pentru 112 a fost semnat cu mari întârzieri. La Ministerul de Interne eu nu am văzut curăţenie si sute, mii de poliţişti să fie arestaţi sau demişi pentru complicitate cu clanurile mafiote. Mă tem că situaţia de la Caracal se repetă în fiecare oraş. Nu am văzut din partea altor instituţii din Guvern, ministere, să vină cu măsuri concrete pentru transportul persoanelor de la ţară la oraş. La Parlament am propus comisie specială de anchetă pentru cazul Caracal şi, după ce iniţial am avut acceptul, văd că nu s-a constituit”.

