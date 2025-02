Dan Diaconescu a comentat situația politică actuală. Schimbarea de la conducerea țării este una fără precedent, crede el. Jurnalistul consideră că demisia lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al României reprezintă cea mai mare victorie a lui Călin Georgescu. România este singura țară din întreaga lume care are, în același timp, trei președinți: Klaus Iohannis, care deține încă titlul, dar fără mandat prezidențial, Ilie Bolojan, în calitate de președinte interimar, și Călin Georgescu, ca președinte ales în anul 2024.

„Cea mai mare victorie a lui Călin Georgescu s-a produs astăzi. Suntem singura țară din lume care are trei președinți în paralel: Iohannis președinte, dar fără mandat, Bolojan președinte interimar și Călin Georgescu președinte ales.”

Dan Diaconescu a vorbit și despre experiența sa legată de demisia lui Klaus Iohannis, fiind martor la protestele din Piața Victoriei. El a transmis aceste momente pe TikTok. Evenimentul a avut loc ieri, 10 februarie 2025, deși Klaus Iohannis afirmase în repetate rânduri că va rămâne în funcția de lider al statului român până la următoarele alegeri prezidențiale.

Jurnalistul se simte tot mai implicat în ceea ce numește „Revoluția de acum”, comparând situația actuală cu Revoluția din Decembrie 1989, pe care a urmărit-o la radio și TV.

De data aceasta, era în trafic când a observat agitația din Piața Victoriei, cu mașini de poliție și jandarmi deplasându-se rapid spre protest. Atunci a decis să filmeze și să posteze pe TikTok, țipând „A căzut tiranul!”. Trecătorii care l-au auzit făcând această afirmație l-au întrebat dacă se referă la premierul României, Marcel Ciolacu, iar el le-a răspuns că este vorba despre Klaus Iohannis.

„Pentru mine este fascinant că sunt din ce în ce mai aproape de miezul Revoluției. Pe cea din 89 am trăit-o la radio și apoi la televizor, fiindcă tăiam porcul la Caracal și seara mă vedeam cum Marius Tucă. Chiar treceam prin Piața Victoriei și ieșea lume, erau mașini de jandarmi, de poliție care ne depășeau cu girofar. Am postat pe TikTok spontan, așa am zis: ‘A căzut tiranul!’.

Pe cea din ’89 am trăit-o la radio și apoi la televizor, fiindcă tăiam porcul la Caracal. La Revoluția de astăzi m-au prins evenimentele în trafic. Unii care veneau dinspre 1 Mai m-au auzit spunând ‘A căzut tiranul!’. M-au întrebat dacă a căzut Ciolacu. Eu le-am zis: ‘Nu, a căzut Iohannis!’.” a spus jurnalistul în cadrul „Marius Tucă Show”.