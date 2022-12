Peste doar cateva zile, in 22 decembrie, Consiliul General al Municipiului Bucuresti va supune aprobarii noile reglementari pentru parcare urmand ca sistemul actual de plata diferentiata sa fie schimbat in unul mai “socialist”, prin care toata lumea plateste la fel pentru toate cele aproximativ 23.000 de locuri de parcare. Propunerea populista a fost prezentata de viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, care este si unul dintre sustinatorii proiectului aproape unic in Europa. Prin noul mod de taxare, ora de parcare in Bucuresti va fi de 5 lei, atat pentru un sofer de Mercedes S Classe care parcheaza pe Soseaua Nordului, cat si pentru un pensionar care isi lasa putin Loganul pe un loc de parcare din cartierul Berceni sau Piata Obor.

Marile orase din Europa fac demersuri sustinute de ani de zile sa decongestioneze traficul din centrul metropolelor descurajand soferii sa vina cu masinile in mijlocul orasului prin taxe mai mari de parcare pe ora spre deosebire de centrele limitrofe. In toate capitalele europene se urmareste decongestionarea traficului si reducerea emisiilor generate de masini in trafic prin metode precum:

– Impartirea in zone de parcare in functie de diverse criterii: acces rutier, posibilitatea de congestionare trafic, fluxul de oameni care doreste sa acceseze zona, timpul minim mediu necesar de stationare, numarul de locuri de parcare disponibil etc;

– Alocarea de tarife diferentiate in functie de zone;

– Alocarea de restrictii suplimentare precum timp de parcare limitat sau suprataxare dupa un anumit timp.

Prin proiectul de hotarare, Bucurestiul schimba un sistem dovedit functional in toata Europa si trece la o singura zona de tarifare. Populismul propunerii poate sa se transforme rapid in frustrarea populatiei, care va cauta ore intregi un loc de parcare, cat si a celor care vor fi blocati de acestia in trafic doar pentru ca au vrut sa tranziteze zona. Ironia face ca Bucurestiul, care avea un astfel de sistem, sa renunte la el in timp ce tot mai multe orase din tara descopera necesitatea acestuia si il implementeaza sau l-au implementat deja.

De ce tariful unic nu funcționează sau cum „să iei de la săraci și să dai la bogați”

Compania Municipala de Parking nu ofera publicului informatii relevante despre numarul total de locuri pe care le administreaza pe fiecare zona in parte, dar Zona 0, acolo unde acum tariful este de 10 Ron si va fi redus la 5 lei/ora, este de aproximativ 7 ori mai mica decat Zona 1, acolo unde tariful era deja de 5 lei/ora. In concluzie, locurile din Zona 0 care au tarif de 10 lei reprezinta doar un mic procent din total iar ieftinirea va fi simtita doar de cei care oricum aveau deja veniturile necesare pentru a parca bolizii pe langa cafenele din centru vechi si alte locuri ultra-centrale.

Ce nu spune nimeni e ca Zona 2 se scumpeste cu 100%, adica exact acolo unde locuitorul obisnuit al Bucurestiului are nevoie sa ajunga. Un astfel de loc este parcarea de la Bucur Obor, unde tariful va creste de la 2,5 lei la 5 lei. Practic, administratia Capitalei face un fel de “haiducie” dar pe invers, ia bani mai multi de la saracii care se duc la piata la Obor si ieftineste tariful soferilor de la cafenelele din centru.

Mașinile hibrid vor ocupa gratis locurile de parcare din centru chiar și o zi întreagă!

In noile reglementari pentru parcare nu se specifica in mod clar la ce tipuri de masini hibrid se refera exceptarea de la plata locurilor de parcare. In prezent, orice tip de masina cu motor hibrid poate parca gratuit pe locurile administrate de Compania Municipala de Parking. In unele dintre marile orase din Europa doar masinile full-electrice sunt scutite de la plata parcarii. In Bucuresti, cel mai probabil regula se va aplica si masinilor pe motor termic care au si o componenta electrica, dar care, in realitate, pot fi un factor de poluare la fel de important ca orice alt motor de cilindree mai mica, dar doar pe benzina.

Situatia stranie la care se poate ajunge si pe care primaria nu a luat-o in calcul este cea in care masinile hibride din Bucuresti vor putea fi lasate gratuit in parcarile din zonele centrale ale orasului. Soferii din Capitala isi pot permite sa-si cumpere fara probleme masini cu motor hibrid atata timp cat beneficiile pe care le pot avea sunt net superioare. In prezent, in Bucuresti sunt peste 65.000 de masini hibrid si electrice. Astfel, prin mentinerea gratuitatii pentru masinile cu motor hibrid problema poluarii si a traficului aglomerat ramane, soferii din Bucuresti nefiind in niciun fel “constransi” sa aleaga sa renunte la masina sau sa opteze pentru achizitia uneia electrice.

Aproape nimeni nu verifică dacă șoferii care parchează pe locurile albastre din București chiar au plătit parcarea!

Reprezentatii Primariei Capitalei s-au laudat in ultimul an cu cresterea numarului de locuri noi de parcare cu aproximativ 11.000 de locuri, ajungand astfel la un total de aproximativ 23.000. Situatia din teren este insa una extrem de surprinzatoare. Compania Municipala de Parking nu are suficienti angajati care sa verifice si sa se asigure ca locurile de parcare sunt ocupate de soferi care au platit tariful aferent parcarii pe ora. In luna Octombrie 2022, procesul de încasare și control al parcajelor gestionate de Compania Parking era asigurat zilnic de 81 de angajați pe funcția de casier încasator și 28 de angajați pe funcția de inspector exploatare, 16% din numărul total al acestora au fost angajați în anul 2022.

Cum este plătită parcarea în Berlin, Paris sau Londra? Toate au tarif diferențiat

In capitala Germaniei, preturile pentru ora de parcare difera in functie de districtele unde soferii parcheaza si oscileaza intre 1 Euro pentru zonele limitrofe pana la 4 Euro pe ora pentru zonele din centrul orasului. Maximul pe care un sofer il poate plati pentru o zi intreaga de parcare oscileaza intre 10 si 35 de Euro. Mai mult de atat, incepand cu ianuarie 2022, autoritatiile germane vor ca in Berlin sa creasca pretul parcarii cu 1 euro / ora si sa le permita scuterelor si bicicletelor sa parcheze pe locurile publice unde inainte parcau doar masinile astfel incat sa elibereze trotuarele pentru pietoni.

Parisul este impartit in 11 sectoare pentru soferi astfel incat preturile parcarii pot oscila de la 4 euro / ora in zona zero pana la 2.40 Euro in zonele de la marginea capitalei franceze. Autoritatile franceze au luat si masura limitarii la doar 30 km/h ca fiind viteza maxima de deplasare pe strazile orasului.

O altă măsură de descurajare a folosirii vehiculelor este de taxare a parcării pentru scutere şi motociclete. În prezent, parcarea acestora este gratuită. Din 2023, situația se va schimba iar motocicliștii vor trebui să achite abonamente pentru a parca în Paris. Un abonament general va costa 160 de euro pe lună.

Londra este una dintre cele mai restrictive capitale in ceea ce priveste taxarea soferilor. In capitala Angliei inclusiv vehiculele electrice si cele pe hidrogen sunt taxate pentru locurile de parcare. 1.20 lire este tariful minim platit in Londra pentru 15 minute de parcare pentru masinile electrice si pe hidrogen. Pe ora, costul este de 4,8 lire. Masinile cu motoare termice platesc 6,60 lire pe ora in zonele ultra centrale, dar 2,40 lire in zonele limitrofe.