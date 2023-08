Cum transformă metodologia DevOps companiile de IT și care sunt beneficiile pentru clienți

Transformarea digitală adoptată la scară largă rescrie reguli, reconstruiește fluxuri, regândește cutume. Industria de IT generează schimbări sistemice în majoritatea domeniilor care iau contact cu aceasta. Însă, schimbările pe care digitalizarea le produce în exterior se întâmplă, concomitent, și în interiorul industriei de IT. Pentru a fi capabili să livreze produse performante la prețuri competitive și în timpi record, companiile de IT testează constant noi metodologii și fluxuri de lucru care să le îmbunătățească activitatea. DevOps reprezintă una dintre metodologiile care au prins din ce în ce mai multă tracțiune în ultimii ani. Astfel, în cele ce urmează, vom afla care sunt argumentele datorită cărora DevOps a devenit una dintre metodologiile preferate în rândul companiilor de IT și care sunt beneficiile pe care le aduce clienților.