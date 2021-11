Deși sunt nelipsite de pe mesele românilor, mai ales în sezonul rece, murăturile ne pot pune în pericol sănătatea dacă le consumăm în mod excesiv. În definitiv, orice exces este dăunător pentru organismul nostru, chiar dacă mâncăm produse făcute în casă.

Cadrele medicale recomandă persoanelor care suferă de afecţiuni renale sau de hipertensiune să nu devoreze toate borcanele cu murături din cămară.

Murăturile, dușmanul celor cu hipertensiune

Românii cu hipertensiune trebuie să își pună pofta în cui când vine vorba de acrituri. Persoanele care suferă de hipertensiune arterială nu doar că trebuie să consume acriturile într-o cantitate mică, dar trebuie și să spele de sare castraveții înainte de fiecare masă.

În acest fel, chiar și oamenii din această categorie se pot bucura din când în când de castraveții murați. Fie că aleg să îi servească între mese sau pe post de garnitură la mâncărurile din carne, atenția trebuie să fie îndreptată spre cantitatea de sare mereu.

Cum se pun corect castraveții la murat?

Dacă tot am vorbit atât de mult despre acrituri, cred că deja ți-am făcut poftă… De aceea, în rândurile următoare îți vom explica cum putem pune corect castraveții la murat. Spor la citit!

Atenție la oțet

Unii români tind să folosească doar oţet pentru compoziţia murăturilor, însă acest lucru face ca gustul lor să fie prea înţepător. Este bine să amestecăm oțetul cu apă pentru a echilibra gustul.

Condimentele sunt importante

Ingredientele de care avem nevoie pentru a pregăti câteva borcane de castraveți murați sunt: apă, sare, zahăr și oţet. Este recomandat, totuși, să folosim și câteva mirodenii. Putem alege dintre: seminţele de muştar, bucăţile de ardei, frunzele de dafin, menta sau busuiocul. Combinațiile sunt nelimitate!

Fiecare legume se pregătește diferit

Pe lângă savoare, ne place ca borcanele noastre pentru iarnă să fie pline de culoare! Însă trebuie să reținem faptul că fiecare legumă are modul său unic de fierbere. Morcovii și ridichile, de exemplu, trebuie prefierte înainte din cauză că sunt prea crocante. Varza roșie și ceapa roșie nuanțează restul legumelor.

Cantitatea de saramură este importantă

Trebuie să ne asigurăm, de la început, că am pregătit suficientă saramură pentru murături.

Trebuie să avem răbdare

Ne plac atât de mult castraveții murați, încât, după ce i-am pregătit, nu mai avem răbdare și deja începem să desfacem borcanele, iar… uneori, gustul ne poate dezamăgi. Ne întrebăm „Oare unde am greșit?” Răspunsul este simplu: nu am avut suficientă răbdare. După ce am terminat tot procesul de fierbere și sterilizare, trebuie să lăsăm legumele câteva zile la dospit.