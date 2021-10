Preparatele în saramură sau oţet nu sunt atât de uşor de făcut pe cât am fi tentați să credem. Mai jos avem o listă cu greșelile pe care ar trebui să le evităm atunci când punem castraveții la murat.

Atenție la oțet!

Unii români tind să folosească doar oţet pentru compoziţia murăturilor, însă acest lucru face ca gustul lor să fie prea înţepător. Este bine să amestecăm oțetul cu apă pentru a echilibra gustul.

Condimentele sunt importante!

Ingredientele de care avem nevoie pentru a pregăti câteva borcane de castraveți murați sunt: apă, sare, zahăr și oţet. Este recomandat, totuși, să folosim și câteva mirodenii. Putem alege dintre: seminţele de muştar, bucăţile de ardei, frunzele de dafin, menta sau busuiocul. Combinațiile sunt nelimitate!

Fiecare legume se pregătește diferit

Pe lângă savoare, ne place ca borcanele noastre pentru iarnă să fie pline de culoare! Însă trebuie să reținem faptul că fiecare legumă are modul său unic de fierbere. Morcovii și ridichile, de exemplu, trebuie prefierte înainte din cauză că sunt prea crocante. Varza roșie și ceapa roșie nuanțează restul legumelor.

Cantitatea de saramură este importantă

Trebuie să ne asigurăm, de la început, că am pregătit suficientă saramură pentru murături.

Trebuie să avem răbdare

Ne plac atât de mult castraveții murați, încât, după ce i-am pregătit, nu mai avem răbdare și deja începem să desfacem borcanele, iar… uneori, gustul ne poate dezamăgi. Ne întrebăm „Oare unde am greșit?” Răspunsul este simplu: nu am avut suficientă răbdare. După ce am terminat tot procesul de fierbere și sterilizare, trebuie să lăsăm legumele câteva zile la dospit.