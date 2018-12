Cum să câștigi jucând black jack (P)

În timp ce obiectivul acestui joc este acela de a avea 21 de puncte sau cel mai apropiat punctaj, ar trebui să ştii că atunci când vrei să câştigi obiectivul va fi depăşirea dealerului fără să exagerezi. Pentru asta există câteva strategii şi sfaturi pe care le poţi folosi şi pe care ţi le vom prezenta în continuare.

Cum să câştigi jucând blackjack

D acă vrei să începi să joci mai bine este esenţial să ţii cont de câteva sfaturi:

- Descoperă diferite variante ale jocului şi învaţă una dintre ele. În mod ideal, dacă eşti novice, învaţă să joci blackjack clasic.

-Învaţă foarte bine regulile jocului, atât cele care se aplică jucătorului, cât şi cele pentru crupier.

- Învaţă să joci foarte bine, poţi face asta cu prietenii sau cu aplicaţii gratuite.

Odată respectate sfaturile de mai sus, poţi începe să înveţi strategia de bază a blackjack-ului, care areanumite reguli specifice care te vor ajuta să iei decizii în timpul jocului luând în considerare cartea pe care jucătorul o are descoperită şi mâna pe care o ai tu.

Strategia de bază este un răspuns bun la întrebarea cum să câştigi jucândblackjack, dar trebuie să ştii că se concentrează pe acordarea de beneficii pe termen lung. Această strategie îţiva spune cât de mult să te expui, să ceri o carte, dar, mai presus de toate, te va ajuta să cunoşti momentul exact în care să-ţi dublezi pariul sau să împărţi cărţile.

Cum se dezvoltă această strategie?

Pentru asta trebuie să ţii cont de următoarele aspecte:

Strategia începe cu clasificarea cărţii dealerului, care poate fi slabă sau puternică, în funcţie de şansele ca acesta să treacă sau să obţină o mână bună (adică de la 17 la 21). Cărţile slabe sunt cele de la 2 la 6, cele mai slabe fiind cele 5 şi 6. Cele mai puternice sunt cele care merg de la 7 la AS.

Forţă şi slăbiciune: în această strategie pentru a câştiga jucând blackjack, trebuie să te uiţi la cât de slabă sau puternică este cartea dealerului pentru a putea acţiona.

Aşadar, pentru a câştiga jucând acest joc, trebuie să faci următoarele:

Dacă ai o mână puternică de peste 12 şi cartea dealeruluieste de 4,5 sau 6 trebuie să te opreşti, aşteptând să treacă.

acă ai 12, dar cărţile sunt 2 sau 3 trebuie să ceri o carte.

Dacă ai o mână între 17 şi 20, mâna câştigătoare, trebuie să te opreşti.

Trebuie să fie ceri cu mâini puternice, nu mai mari de 17, când dealerul are cărţi puternice încercând să îmbunătăţească scorul.

Dacă dealerul are o carte slabă, se poate dubla mâna, deşi mâna este puternică şi el adaugă 10. Acest lucru nu se aplică dacă dealerul are un As (11)

Dacă ai posibilitatea de a împărţi cărţile, ar trebui să faci acest lucru doar atunci când dealerul are o carte slabă, dar luând în considerare căoptaşii şi aşii trebuie separaţi. Ar trebui să ştii că în pachetul de 52 de cărţi, 10 apare de 16 ori, deci există multe şanse de a obţine o mână câştigătoare. Cea pe care nu trebuie să o împarţi sunt cele de 10, deoarece mâna însăşi este deja bună.

Aceste recomandări se află în cadrul strategiei de bază, deci dacă doreşti să ştii cum să câştigi jucândblackjack este indicat să cunoşti toate regulile acestei strategii şi să le pui în practică.

Datorită acestei strategii vei şti:

Când să ceri o carte sau să te opreşti, în funcţie de caz. Desigur, pentru a înţelege şi stăpâni această strategie, trebuie să înţelegi foarte bine conceptele- cărţi slabe şi puternice.

De asemenea, cu această strategie vei găsi mese simple de manevrat şi care îţi va spune ce să faci în jocurile care sunt dezvoltate cu o singură mână sau cu mai multe mâini.

De asemenea, vei şti când să dublezi şi să împarţi. Această strategie este în principal concentrată pe creşterea pe care o poţi realiza cu pariul tău prin separarea cărţilor sau prin dublarea pariului iniţial.

Avantajul strategiei de bază a BlackJack constă în a profita de oportunitatea de a mări pariul prin dublarea pariului sau prin separarea cărţilor atunci când apar condiţii favorabile pentru aceasta.

Deci, pentru a câştiga este indicat să descoperi strategia de bază şi să înveţi să o foloseşti. O astfel de strategie o poţi aplica online. Este foarte simplu să joci online, trebuie doar să găseşti casino-ul potrivit. Succes!