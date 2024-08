Cum puteți verifica dacă stagiul de cotizare a fost stabilit corect?

Casa Județeană de Pensii Alba a explicat cum se calculează anii de muncă pentru care se acordă puncte de pensie. Punctele de stabilitate se acordă celor care au muncit și contribuit la sistemul public de pensii timp de peste 25 de ani.

Stagiul de cotizare înseamnă perioada în care o persoană a plătit contribuții la asigurările sociale. Există și perioade de muncă care se consideră vechime, chiar dacă nu s-au plătit contribuții, dar acestea sunt recunoscute doar pentru anumite categorii de persoane.

Anii de muncă pentru care NU se acordă puncte de stabilitate

Punctele de stabilitate se acordă pentru anii de muncă în care ai contribuit la sistemul public de pensii, dacă aceștia depășesc 25 de ani.

Anii de muncă pentru care NU se acordă puncte de stabilitate sunt:

indemnizație de asigurări sociale (incapacitate temporară de muncă) între 10.09.2003 – 01.01.2006;

indemnizație de asigurări sociale (incapacitate temporară de muncă) între 01.04.2001 – 01.01.2006;

perioada în care ai primit venit de completare/plăți compensatorii după 1 aprilie 2001;

șomaj tehnic conform OUG 28/2009 și 4/2010;

facultate;

serviciul militar (armata);

pensie de invaliditate;

indemnizație de asigurări sociale pentru concediu de creștere copil după 01.01.2006;

perioade de strămutare, prizonierat, deportare, lipsire de libertate conform Decretului Lege 118/1990;

spor pentru condiții grele de muncă conform Decretului 112/1965;

șomaj înainte de 01.04.2001;

perioade conform Decretului Lege 51/1990 pentru soțiile care și-au urmat soții în misiuni în străinătate;

spor pentru condiții de muncă din grupa I, II, deosebite și speciale;

perioada de exil;

perioade din sisteme neintegrate;

pensie de invaliditate.

IMPORTANT! Nu se acordă puncte de stabilitate pentru perioadele în care ai cumulat pensia publică sau de serviciu cu alte venituri asigurate conform legii. Dacă ai fost asigurat în două sau mai multe sisteme de asigurări sociale simultan, acestea sunt luate în considerare o singură dată.

Exemple de calcul pentru anii de muncă pentru care se acordă puncte de stabilitate

Exemplu 1:

total ani de muncă: 28 de ani

23 de ani ca salariat/cu contract de asigurare

4 ani de facultate

1 an de șomaj înainte de 01.04.2001/venit de completare.

ani de muncă contributivi: 23 de ani

rezultat: Nu se acordă puncte de stabilitate deoarece nu s-au depășit 25 de ani de muncă contributivi.

Exemplu 2:

total ani de muncă: 40 de ani

33 de ani ca salariat/cu contract de asigurare

4 ani de facultate

1 an și 6 luni în armată

1 an spor pentru condiții de muncă grupa I

6 luni incapacitate temporară de muncă (01.04.2001-01.01.2006)

ani de muncă contributivi: 33 de ani

rezultat: Se acordă puncte de stabilitate pentru 8 ani (33 de ani – 25 de ani = 8 ani).

Exemplu 3:

total ani de muncă: 25 de ani și 10 luni

22 de ani și 6 luni ca salariat/cu contract de asigurare

1 an și 10 luni de muncă realizată în condițiile cumulului pensiei cu salariul

1 an și 6 luni de pensie de invaliditate

ani de muncă contributivi: 24 de ani și 4 luni (inclusiv 1 an și 10 luni de muncă în condițiile cumulului pensiei cu salariul)

ani de muncă contributivi fără cumulul pensiei cu salariul: 22 de ani și 6 luni

rezultat: Nu se acordă puncte de stabilitate deoarece nu s-au depășit 25 de ani de muncă contributivi. Perioada în care s-a cumulat pensia cu salariul nu este luată în calcul.