Gastric sleeve-ul sau operația de micșorare a stomacului, cum este cunoscută popular, este o intervenție care se realizează minim-invaziv, laparoscopic, sub anestezie generală. Volumul stomacului este redus cu aproximativ 80%. Odată cu micșorarea dimensiunilor stomacului se îndepărtează și celulele care secretă grelina, cunoscută drept „hormonul foamei”.

Specialiştii spun că tehnica operatorie presupune efectuarea unor mici incizii la nivelul abdomenului, „prin care se vor introduc în abdomen instrumente speciale de sigilare a vaselor sanguine și de sutură mecanică, dar și o cameră cu ajutorul căreia se vor proiecta pe monitoare imagini cu organele intra-abdominale”.

Când se recomandă intervenţia chirurgicală

Doctorul George Sirețeanu precizează în interviul pentru Capital că acest tip de intervenție este recomandat persoanelor diagnosticate cu obezitate de gradul II (cu un indice de masă corporala intre 35 si 40 kg/ m2) asociată cu comorbidități importante si persoanelor diagnosticate cu obezitate morbidă (cu indice de masa corporală mai mare de 40 kg/m2). Așadar, pacientul „potrivit” pentru o astfel de operație suferă de obezitate, dar si de alte boli grave asociate, care îi pot pune viața în pericol : diabet de tip II, hipertensiune arterială, afecțiuni respiratorii (ca de exemplu apneea de somn), etc.

„Pacienții slăbesc pe de o parte datorită cantității mici de alimente pe care le pot consuma, iar pe de altă parte faptului că nu au senzația de foame, prin suprimarea grelinei. Cicatricile postoperatorii sunt mici, iar recuperare este rapidă, dat fiind faptul că intervenția se realizează pe cale laparoscopică”, explică medicul.

Se poate da jos într-un an jumătate din surplusul de greutate

Un studiu făcut de către Fischer et. al. , ce a inclus aproximativ 12.000 pacienți cu gastric-sleeve, arata ca greutatea pierduta de către aceștia, la 1 an de la operație, variază intre 42% si 78% din excesul ponderal. O alta analiza făcută de Gagner et. al. pe un număr de peste 46.000 de pacienți, concluzionează o scădere ponderală medie de 59% din excesul ponderal la 12 luni postoperator.

„Așa cum toate rezultatele în medicină variază pentru fiecare dintre noi în parte, la fel si ritmul de slăbire este influențat de particularitățile individuale ale fiecărui pacient cu gastric sleeve, fiind dependente de greutatea inițiala, vârstă sex, rata metabolismului, comorbidități, activitatea fizică, precum şi aderarea acestuia la noul stil de viaţă impus de intervenția chirurgicală.

Pentru că există o multitudine de factori care diferențiază pacienții si care pot influenţa rezultatele postoperatorii, s-a stabilit că cel mai sensibil martor pentru evaluarea pierderii ponderale să fie excesul ponderal. Acesta reprezintă numărul de kilograme în plus faţă de greutatea ideală”, mai spune dr. Sireţeanu pentru Capital.

În medie, greutate scade astfel după operaţie:

– la 3 luni: 33% din excesul ponderal

– la 6 luni: 50% din excesul ponderal

– la 12 luni: 65 % din excesul ponderal

– la 18 luni: 70% din excesul ponderal

Conform aceluiași studiu a lui Gagner, scăderea în funcție de greutate are următoarele valori:

Greutatea iniţial (kg) Luna 3 Luna 6 Luna 12 Luna 18 180 144 106 93 85 170 137 102 90 83 160 128 98 88 82 150 121 95 85 80 140 114 90 83 78 125 106 87 80 77 115 98 83 78 75 100 90 79 75 73 90 83 76 73 72

Valorile sunt aproximative şi sunt supuse variației individuale, activitatea fizică si schimbarea stilului de viață având o mare influenţă asupra pierderii excesului ponderal, care poate atinge şi 100%.

Dieta post-operatorie

Prima zi postoperator: pe cale orală apă, supă strecurată, ceai fără zahăr. Se bea lent, cu înghiţituri mici, cu pauză între înghiţituri.

În zilele 2 – 7 post-operator sunt permise alimente lichide, fără zahăr. Alimentele vor fi foarte bine mixate pentru a obţine o textură lichidă. Ideal este să fie 4 – 5 mese/zi. Este etapa în care pierderea ponderală este cea mai rapidă, practic 1 kg/zi.

Alimentaţie: 5 mese pe zi a 60-80 ml

3 mese: supă strecurată din legume şi carne la alegere

1 masă: iaurt de băut cu conţinut redus de grăsimi

1 masă: zeamă de compot neîndulcit de mere, alte fructe mai puţin dulci

În săptămâna a doua după gastric sleeve se pot consuma alimente semisolide, mixate, fără zahar. Alimentele trebuie să aibă textura smântânii, scrie csid.ro. În această fază se pot reintroduce următoarele alimente:

Piureuri din fructe fierte, cereal, legume sau supe cremă

Iaurturi

Proteine: carne fiartă şi mixată, amestecată în piureurile de legume

Se poate apela la conservele sau borcanele cu mâncare pentru bebeluşi (cele cu puţin zahăr şi bogate în proteine).

Dieta săptămânii a treia şi a patra post-operator va fi formată din alimente moi, bune gătite, cu textura unei banane foarte coapte. Se vor introduce următoarele alimente:

Fructe gătite: măr copt sau fiert, pară coaptă sau fiartă, piersici din compot, prune din compot (toate fără coajă)

Brânzeturi proaspete: brânză de vaci (evitaţi brânzeturile fermentate)

Bucăţi de legume foarte bine gătite.

Ouă fierte moi.

Carne tocată

Ulterior, după prima lună de la operaţie se poate trece la o dietă normală, cu alimente solide.

