La ce te gandesti prima data cand vrei sa-ti protejezi casa? Cel mai probabil la un sistem de securitate de calitate, la camera supraveghere. Asa este. Securizarea exteriorului casei tale este prima linie de aparare impotriva hotilor. In afara de instalarea unui sistem de supraveghere, exista si alte lucruri pe care le poti face.

Plimba-te in jurul casei si … gandeste ca un hot

Mergi in jurul casei si cauta asa zisele zone de slabiciune pe unde ar putea patrunde hotii. De exemplu, vezi daca exista puncte de acces usor, ferestre joase, usi descuiate, arbusti inalti in spatele casei. Apoi, uita-te pe ferestrele de la parter – au vedere directa spre televizoare, combine audio si alte echipamentele electronice scumpe care ii pot ademeni pe hoti? Daca tu le poti vedea din exterior, pe fereastra, si hotii le poti vedea.

Pentru a evita spargerile, foloseste obloane sau draperii dense si asigura-te ca lucrurile scumpe nu sunt la vedere. Nu lasa in curte sau in gradina alte obiecte scumpe precum biciclete, barbeque, masina de tuns iarba etc. Acestea ar trebui depozitate in siguranta intr-o magazie sau intr-un garaj.

Asigura-te ca arbustii si copacii de pe langa casa nu sunt foarte densi

Asta nu din punct de vedere estetic (desi functioneaza si asa), ci pentru a impiedica hotii sa se foloseasca de ele la o eventuala spargere. In acest mod, hotii nu vor fi tentati sa se apropie de casa ta.

Sistem de iluminat

Cu cat exista mai multa lumina in jurul casei, cu atat e mai bine pentru a nu ademeni hotii. De obicei, acestia prefera casele slab iluminate in exterior. De asemenea, ar trebui sa ai lumini si pe strada, in fata casei, pentru o buna vizibilitate. Luminile exterioare cu senzor de miscare sunt o idee excelenta pentru a-ti proteja cat mai bine casa.

Foloseste-te de tehnologie pentru siguranta caminului

Pentru asta, foloseste camere de supraveghere si echipamente video. Simpla vedere a acestora de catre hoti reprezinta un punct descurajator pentru acestia.

Daca hotii chiar patrund in casa, o camera de supraveghere de calitate si inteligent plasata te poate ajuta sa obtii dovezile necesare pentru urmarirea penala a intrusilor. Noile sisteme de supraveghere sunt atat de inovatoare incat iti permit sa ramai cu ochii pe siguranta casei tale chiar si de la distanta.

Obiectivele de zi si noapte faciliteaza vizualizarea in timpul zilei, dar si in conditii de intuneric. Camerele ADT de exemplu sunt activate prin miscare si incep sa inregistreze in momentul in care detecteaza miscarea.

Daca esti singur si cineva bate la usa, este bine sa ai un interfon video ca sa vezi de la distanta cui deschizi usa. Acest lucru este cu atat mai important atunci cand lasi copiii acasa singuri (chiar si adolescenti sau copiii mai mari).

Foloseste trucurile de mai sus si vei reusi sa ai mai multa grija de casa ta, tinand-o la distanta de potentialii hoti.