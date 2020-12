Obiceiurile de consum ale românilor au fost influențate considerabil de contextul pandemic, iar un studiu efectuat pe un eșantion național de 1.683 respondenți de către Foodwise Marketing, parte din grupul de comunicare Hello, de 10 ani activ pe piață, arată că 80% dintre respondenți gătesc acasă zilnic sau la două-trei zile, în timp ce 61% apelează la serviciile de livrare cel puțin lunar și aproape un sfert trece din nou la strânsul proviziilor de alimente conservate.

Studiul Foodwise Marketing, parte din grupul care cuprinde companiile Hello Communication și Hello Consumer Interaction, arată că pandemia i-a determinat pe respondenți să acorde o mai mare atenție provenienței ingredientelor sau tipurilor de mâncare pe care le consumă și să sprijine componenta românească. Astfel, 35% aleg produsele românești, 22% caută proveniența locală, de proximitate, în timp ce pentru 43%, decizia încă nu este influențată de acești factori.

Micii producători, câștigătorii pandemiei

De altfel, micii producători sunt și câștigătorii pandemiei – o treime dintre respondenți au început să le achiziționeze mai mult produsele, pe parcursul acestui an. Și produsele marcă proprie din supermarket-uri atrag mai mult și ajung la 31% dintre preferințe, mărcile populare sunt cumpărate mai des de 28% dintre români, iar produsele de premium sunt mai sus ca dezirabilitate pentru aproape 8% dintre respondenți.

“Ne-am propus să realizăm acest studiu pentru a avea o radiografie la zi a tendintelor în consum, a comportamentelor in food & beverages, un instrument de lucru bazat pe cifre actuale, care arată influența reală a pandemiei. Unul dintre lucrurile pe care le observăm în studiu, și care confirmă tendințele pe care le resimțim, este o mai mare deschidere a românilor față de gătitul acasă – cu ingredientele alese de ei, cu proveniență trasabilă, în condiții de siguranță și un plus de control pentru alimentația zilnică.

De altfel noi, la Foodwise, suntem, în esenta, facilitatori de food intelligence, tradus în cunoașterea consumatorului și a dinamicii industriei, know-how si acces la tendințe, așa încât să oferim clienților noștri rezultate și eficiență, gratie specializării ridicate. Dincolo de pandemie, anul 2020, anul celor 10 ani de antreprenoriat, a fost un an al confirmarii maturitatii noastre.

Am muncit enorm, am trăit angoase și incertitudini, însă am ales calea curajului și a muncii asidue, pentru a merge mai departe, cu întreaga echipă. Am mers cu motoarele turate la maximum, în permanență alături de clienții noștri – consultativi, creativi, adaptabili”, declară Marilena Istratescu, Managing Partner Hello Group / Foodwise Marketing.

Dacă pentru 30% dintre români alimentația nu a suferit modificări, iar aproape un sfert dintre respondenți confirmă un meniu zilnic echilibrat, mai bine de 25% dintre respondenți spun că au fost afectați de restricții și au început să mănânce neglijent, compulsiv.

Pe de altă parte, respondenții sunt atenți la sănătate și, pentru a-și crește imunitatea, adaugă, în proporție de peste 40%, vitamine meniului zilnic, iar 16% optează pentru suplimentele alimentare. Aproape 14% au decis să consume alimente cu un nivel minim de procesare, în timp ce 27% nu schimbă nimic din modul obișnuit de alimentație.

Ce impact au avut restricțiile

Odată cu restricțiile ce încurajează statul mai mult acasă, crește și deschiderea față de serviciile de livrare – peste jumătate dintre români comandă alimente și băuturi săptămânal, bilunar sau lunar, iar aproape 8% aleg livrarea mai frecvent, de două-trei ori pe săptămână.

Supermarket-urile rămân destinația preferată pentru achiziția alimentelor și ingredientelor necesare consumului, cu aproape 70% dintre opțiuni, urmate de hypermarket-uri, cu 57%, și de magazinele de cartier, cu 42%. Mediul online ajunge la aproape 16% din preferințe, în studiul Foodwise Marketing.

Ajunși în magazine, șase din 10 români merg la țintă și aleg produsele cu care sunt familiarizați, iar aproape un sfert vânează prețurile avantajoase.

Proiectele creative au crescut

Studiul Foodwise Marketing despre obiceiurile de consum ale românilor în timpul pandemiei a fost realizat pe un eșantion de 1.683 respondenți. Repartizarea în funcție de gen a acestora este de 56,4% feminin și 43,6% masculin. Două treimi dintre respondenți au studii superioare, 68% lucrează în sectorul privat, 30% sunt angajați în structurile publice, iar 2% în aria non-profit.

Anul curent a adus pentru Foodwise Marketing o creștere a proiectelor strategice și creative, inclusiv pentru piața externă, amplificarea componentei de digital, capitalizarea pe soluții inovatoare de shopper marketing, în contextul mutării multor volume de vânzări în retail, dar și un amplu set de proiecte menite să sprijine brandurile active in Horeca și industria in sine, unul dintre sectoarele sever afectate de pandemie.

“Am fondat Hello Communication la începutul lui 2010, în plină criză economică, și niciun an dintre cei zece de pana acum nu a semanat cu cel anterior. Mantra noastra antreprenoriala este curiozitatea și credința că ne creem singuri viitorul, explorănd minuțios, cu cifre, prezentul. Așa a apărut Foodwise Marketing – primul hub de comunicare în food & beverages din România și tot așa a apărut Foodcare – platforma de reducere a risipei alimentare. Acum, cu o noua criză în cronologia companiei, focusul nostru este să continuăm să inovăm relevant pentru consumatorii clienților nostri. Pentru că ei sunt, cu adevărat, inima oricărui demers de tip FoodTech sau RetailTech”, afirmă Cristina Diaconescu, Co-fondator si Director de Creație Hello Group / Foodwise Marketing.

Cu o medie de 17 angajați și un hub complet de competențe și talente în multiple domenii relevante industriei food & beverages, grupul Hello, a semnat si a derulat, pe parcursul anului 2020, proiecte majore pentru Ursus Breweries, FrieslandCampina, PPD Romania, Pepsico, Caroli Foods, Nordic Foods, Alexandrion Group, Courtyard by Marriott Floreasca.

Hello a raportat, la nivel de grup, o cifră medie anuală de afaceri de 10 milioane de lei și un profit net mediu de un million de lei, pe parcursul ultimilor trei ani. Grupul de comunicare Hello are capital 100% românesc și cuprinde companiile Hello Communication și Hello Consumer Interaction – cu specializări complementare, care furnizează soluții de strategie, branding, comunicare integrată, PR și comunicare digitală, On și Off trade marketing. Compania deruleaza propriul program de CSR pentru reducerea risipei alimentare (Foodcare) si este implicata in programe de business mentorship si community contributors.