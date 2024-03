Noul sediu Google, din New York, și-a primit angajații

În luna februarie, Google și-a primit angajații în noul său birou, evaluat la 2,1 miliarde de dolari, situat în cartierul Hudson Square din New York.

Clădirea, denumită St. John’s Terminal, este compusă din 12 etaje și a fost construită deasupra unui terminal feroviar care datează din anii 1930, conform informațiilor furnizate de Business Insider.

Cu cele mai tari facilități disponibile, acest birou oferă o experiență ce se apropie de un complex de wellness all-inclusive.

Lounge-ul impresionează cu tavane foarte înalte, mobilier confortabil și o cafenea complet echipată, unde puteți savura băuturi delicioase precum espresso, matcha, cafea și chai, alături de micul dejun – toate gratuit.

De asemenea, în zona online, există un taburet pentru buldog care pare să fie aproape identic cu unul disponibil la prețuri accesibile, sub 90 de dolari. În plus, un scaun galben atrăgător seamănă cu un model cunoscut sub numele de „Klara”, creat de celebrul designer și arhitect spaniol Patricia Urquiola.

O secțiune e dedicată recreerii

O întreagă secțiune a clădirii este rezervată Centrului de Recreere, oferind facilități remarcabile precum un studio de spin, o sală de yoga, un studio de arte marțiale, un spațiu dedicat antrenamentului personal și chiar un birou destinat instructorilor. Studioul de yoga, realizat din lemn natural, emană o lumină liniștitoare și se află la doar un colț distanță de sala de sport. Camerele au diverse aparate de terapie prin percuție și compresie.

În apropierea cafenelei din hol, se află un magazin dedicat, plin cu produse Google, Android și YouTube. Cu o cabina de probă ce pare să fie foarte mare. Acest magazin oferă o gamă variată de articole. Aici, se pot găsi chiar și accesorii pentru animale de companie marcați cu sigla Google.

Stațiile de gustare de la Google sunt echipate cu un espressor La Marzocco în valoare de 20.000 de dolari, pentru iubitorii de cafea pretențioși, precum și cu o mașină de cafea digitală în valoare de 6.000 de dolari pentru cei care nu sunt pasionați de cafea. În plus, veți găsi o selecție generoasă de fructe proaspete și sertare pline cu gustări delicioase.

Gemini are probleme

Altfel, CEO-ul Google, Sundar Pichai, spune că firma a greșit după ce sistemul său emblematic de inteligență artificială Gemini, a stârnit reacții negative din partea unor utilizatori. Într-o notă trimisă angajaților, pe care Business Insider a obținut-o, Pichai a recunoscut recenta controversă legată de Gemini.

Aceasta a apărut la câteva săptămâni după ce Google a anunţat schimbarea numelui Bard, IA generativă, în „Gemini”, concurent al ChatGPT OpenAI susţinut de Microsoft.

Pe reţelele de socializare, utilizatorii au semnalat anumite creaţii inexacte, în special în ceea ce priveşte genul şi originea, care par să subreprezinte persoanele albe. O accesare privind un soldat german din 1943, de exemplu, a dat naştere la imagini cu militari asiatici sau cu pielea de culoare.

„Doresc să discut despre ultimele dificultăţi legate de generarea de (conţinuturi) problematice în aplicaţia Gemini”, a scris Pichai, marţi, într-o scrisoare internă, autentificată de un purtător de cuvânt al Google. „Ştiu că unele dintre răspunsurile lui au fost părtinitoare şi i-au şocat pe utilizatorii noştri. Şi, pentru a fi clar, acest lucru este complet inacceptabil şi ne-am înşelat”, a spus el.

Sundar Pichai a indicat că echipele Google lucrează „24 de ore din 24” pentru a rezolva aceste probleme, dar nu a precizat când va fi disponibilă din nou generarea de imagini cu persoane.