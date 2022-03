CTP dezvăluie cea mai mare greșeală comisă de Putin! A văzut o lume întreagă

Așadar, Cristian Tudor Popescu a spus la Digi24 că în România nu va avea loc un război convențional cu Rusia, deoarece trupele rusești se află într-o stare precară, din punct de vedere tehnologic cât și psihologic.

„În România nu va avea loc un război convențional cu Rusia. Și spun asta bazându-mă nu numai pe acțiunea puternică și eficientă de descurajare din partea NATO, adică tot ce a făcut NATO pe linia asta estică, acum. Este o puternică descurajare. A transmis cu Blinken în Moldova, cu Kamala Harris în Polonia, în România, a transmis clar Moscovei: „Nu faceți un pas aici, pentru că – e clar -, aveți de-a face cu noi, din momentul ăla”.

Dar mai este un raționament dincolo de aceste fapte. Ce s-a întâmplat cu Rusia, acum? Păi, s-a întâmplat următorul lucru: până să intre în Ucraina, Rusia deținea o armă psihologică foarte puternică, și anume Armata Roșie virtuală. Ca pe computer, în jocurile alea, Warcraft, sau ce se joacă pe acolo. „Noi suntem tancurile sovietice”, „noi suntem Armata Roșie, care strivim pe oricine în 24 de ore”…

Eee, și acum, cea mai mare greșeală comisă de Vladimir Putin este că a scos Armata Roșie la vedere, domne! Și a putut să vadă o lume întreagă ce e Armata Roșie, de fapt. Și este, potrivit unei vechi expresii chinezești, pe care a consacrat-o Mao Zedong – „un tigru de hârtie”. Asta este! S-a văzut, vă dați seama că o lume întreagă, de experți, de analiști militari, toți au fost cu ochiul pe teatrul de operațiuni de acolo, și-au luat notițe…

Deci, este o armată inferioară, nu NATO, e mult până la NATO… probleme mari de logistică, probleme de strategie și în primul rând probleme tehnologice”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Armata rusă, incapabilă să-și îndeplinească planul

De asemenea, Cristian Tudor Popescu a susținut că armata rusă este „incapabilă să-și îndeplinească acest plan dement al lui Putin” și s-a „împotmolit” deoarece „n-a fost în stare să învingă Ucraina”.

„Armata rusă a arătat că este incapabilă să-și îndeplinească acest plan dement al lui Vladimir Putin, de a cuceri Ucraina în 3 zile. S-a împotmolit literalmente acolo, n-a fost în stare să învingă Ucraina…

Sigur, avem destule date să spunem despre Putin că e nebun! Dar, ca în momentul ăsta, șefii armatei roșii să fie de acord cu atacarea NATO, după ce te-ai împotmolit în Ucraina… Deci n-ai fost în stare să-i îngenunchezi pe ucraineni, și să ataci NATO? Și știind foarte bine care sunt diferențele tehnologice, și așa ma departe… Să ataci NATO? Cum să faci așa ceva?

Nu are cu ce, lăsând la o parte că în momentul de față e consumată, e slăbită din punct de vedere material, din punct de vedere psihic, moral, armata rusă. Rusia este afectată grav în clipa asta de sancțiuni, din toate punctele de vedere. Și în condițiile astea te apuci să ataci NATO? Recte România, țară din NATO. Te apuci să ataci România, când tu nu ai fost în stare să dai peste cap Ucraina? Nu funcționează. Și acest lucru îl știu foarte bine și șefii armatei roșii.

Vine pasul următor. Deci, ce am spus la început? Eu nu fac afirmații – „ascultați ce vă spun eu!”, cum mai aud pe la diverși, pe la televizor. Nu! Rațional demonstrez că nu are cum să aibă loc un război convențional. Am spus asta la început”, a completat Cristian Tudor Popescu.