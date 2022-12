Croația trece la moneda euro de la 1 ianuarie. Cursul de schimb va fi de 1 euro pentru 7,53450 kuna croată

Bancnotele și monedele din kuna croată vor fi acceptate ca mijloc de plată pentru o perioadă de două săptămâni de la introducerea euro, scrie presa internațională. Marți, Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că, de la 1 ianuarie 2023, Croația va adopta moneda euro la un curs de schimb de 1 euro pentru 7,53450 kuna croată.

„Prețurile bunurilor și serviciilor vor fi indicate în euro și kuna până la 31 decembrie 2023″, a avertizat BCE, reamintind că Croația este membră a Uniunii Europene (UE) din 2013.

Autoritățile monetare europene au recomandat ca rata de schimb să apară în mod clar și vizibil pe etichetele de preț, deoarece „această măsură este esențială pentru protecția consumatorilor”.

Atât bancnotele și monedele euro, cât și bancnotele și monedele kuna vor fi acceptate ca mijloc de plată pentru o perioadă de două săptămâni de la introducerea monedei euro.

Bancnotele și monedele Kuna pot fi schimbate gratuit până la 31 decembrie 2023, în limita a maximum 100 de bancnote kuna și 100 de monede pe tranzacție.

