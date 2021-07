Cristian Terheș acuză Comisia Europeană că vrea să transforme blocul comunitar într-un lagăr: Cetățenii doar lucrează și plătesc taxe

Discuția dintre cei doi a abordat și îmbunătățirea sistemelor de supraveghere a sănătății și alertării populației. Tema a fost făcută publică de către Ursula von der Leyen pe pagina sa de Twitter.

Eurodeputatul PNTCD, Cristian Terheș, spune că, de fapt, este vorba despre supravegherea în masă a populației, subliniind că firmele private ajung să semneze parteneriate cu Comisia Europeană pentru a-și impune propriile tehnologii.

În plus, spune europarlamentarul, ”companiile private își promovează politici publice utopice care îi vor aduce sapă de lemn și care îi va lăsa fără drepturi și libertăți fundamentale pe cetățenii Uniunii Europene, inclusiv pe cei din România”.

”Prevederile utopice din Green Deal vor omori economia Uniunii Europene si vor arunca intr-o saracie crancena milioane de oameni, in timp ce-i vor imbogati enorm de mult pe foarte putini.Comisia Europeana isi depaseste toate prerogativele prevazute de tratatele UE prin aceste intelegeri.

Aceasta Comisie, in loc sa fie in slujba cetatenilor UE, e preocupata, se vede, doar de supravegherea in masa a europenilor, de impunerea vaccinarii cu seruri experimentale si a testarii cu kit-uri ce dau erori mari si, nu in ultimul rand, cu promovarea de politici economice si publice care vor sa distruga suveranitatea statelor nationale membre UE.”, spune eurodeputatul.