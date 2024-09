În cadrul Partidului Național Liberal (PNL), Cristian Bușoi a anunțat că va candida la alegerile parlamentare pentru un loc în Camera Deputaților, dorind să aducă în România experiența acumulată în cei 16 ani petrecuți în Parlamentul European.

În această perioadă, Bușoi a condus Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie, una dintre cele mai influente comisii din Parlamentul European. Prin intermediul acestei comisii, el a contribuit la adoptarea unor inițiative legislative esențiale pentru Uniunea Europeană, cu un accent deosebit pe domeniile sănătății, energiei, digitalizării și fondurilor europene.

Bușoi a subliniat că experiența sa în aceste domenii este un atu important pe care dorește să îl valorifice în Parlamentul României. Obiectivul său este să contribuie la elaborarea de politici publice care să sprijine dezvoltarea țării și să ofere soluții viabile pentru provocările cu care se confruntă România.

„În cadrul procedurilor interne ale Partidului Național Liberal, am anunțat intenția de a candida pentru Camera Deputaților din Parlamentului României.

Am căpătat o bogată experiență în Parlamentul European, unde am condus una dintre cele mai puternice comisii, Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie, în cadrul căreia am adoptat o multitudine de inițiative legislative necesare pentru Uniune.

Am servit România la Bruxelles timp de 16 ani și am dobândit o experiență mai ales în domeniul politicilor de Sănătate, dar și politicilor Industriale, în Energie, Digitalizare, Fonduri Europene, experiență pe care acum doresc să o pun în slujba românilor, din Parlamentul național”, a transmis liberalul într-o postare pe Facebook.