Cristian Bușoi a participat la Congresul Societății Europene de Chirurgie Oncologică. În cadrul evenimentului, vicepreședinte PNL a vorbit în fața a peste 1000 de chirurgi oncologi de excepție din Europa.

Deputatul a subliniat că alte obiective importante sunt uniformizarea curriculei de învățare și perfecționare în domeniul chirurgiei oncologice. Totodată, este vizată și asigurarea unui acces mai bun pentru chirurgia oncologică la programele de cercetare.

„La Congresul Societății Europene de Chirurgie Oncologică, unde am avut onoarea să vorbesc în fața a peste 1000 de chirurgi oncologi de excepție din Europa și invitați din țări din afara UE. Am discutat despre politicile europene în domeniul Sănătății și demersurile mele alături de Societatea Europeană pentru a obține recunoașterea chirurgiei oncologice ca specialitate separată.

De asemenea, Cristian Bușoi a subliniat că schimbările semnificative în abordarea cancerului pot fi aduse doar cu eforturi unite.

Anterior, deputatul a vorbit și despre rolul noii legislații farmaceutice a UE. Acest element va crește competitivitatea industriei europene și va aduce un plus de inovație în domeniul Sănătății.

„La Summitul Politico pentru Sănătate. Am discutat despre rolul noii legislații farmaceutice a UE care va crește competitivitatea industriei europene și va aduce un plus de inovație în domeniul Sănătății. Avem nevoie de semnale clare pentru industria farma, pentru a-i determina pe investitori să se implice mai mult în Europa, pentru a crește capacitățile de producție. Astfel vom deveni mai putin dependenți de medicamentele sau substanțele active strategice produse în afara Europei. Am susținut la Summitul Politico că pe lângă un cadru legislativ corect, reducerea birocrației și reformarea Agenției Europene a Medicamentelor, trebuie găsite și sursele adecvate de finanțare”, a scris acesta pe pagina sa de socializare.