Cristela Georgescu a inclus această practică în rutina sa zilnică de peste 6 ani, efectuând un post de 12 până la 14 ore pe zi. Ultima masă pe care o consumă este la ora 15 sau 17, iar până la ora 7 dimineața nu mănâncă și nu bea decât ceai de plante, excepțiile fiind rare, spune ea.

Cristela Georgescu oferă mai multe recomandări celor interesați de post intermitent

Ea recomandă ca cei care vor să adopte postul intermitent să înceapă cu 12 sau 14 ore și să ajusteze durata în funcție de cum se simt.

În fiecare dimineață, își începe ziua cu 300 ml de apă călduță cu lămâie sau cu apă vie vara. De asemenea, obișnuiește să bea un fresh de portocale sau de măr cu ghimbir, sau un ceai cu ghimbir, turmeric și miere. Dacă simte nevoia, își adaugă un blend de fructe sau o salată de fructe.

„Există o diferență între a mânca de post și a posti. Postiți o dată pe zi, transpirați o dată pe zi, simțiți foamea (măcar) o dată pe zi, permiteți-le copiilor să simtă foamea măcar o dată pe zi, simțiți oboseala fizică o dată pe zi. Parcă în perioadele de post găsim mai multă motivație și angajament să ne aplecăm asupra unor metode de a posti care au beneficii asupra corpului (inclusiv demonstrate științific) și asupra clarității minții. Una dintre ele este postul negru intermitent. De peste 6 ani am inclus în rutina mea zilnică între 12 și 14 ore de post negru. Ultima masă este la 15 sau la 17. Până a doua zi la 7, nu beau și nu mănânc. Uneori beau ceai de plante. Se întâmplă – cu adevărat excepții – să mănânc și mai târziu. Nicio problemă. Calculez 12-14 ore de post și gata”, a scris Cristela Georgescu pe site-ul său.

După adoptarea acestei practici, ea spune că a observat schimbări semnificative nu doar în ceea ce privește corpul, ci și în claritatea minții. Potrivit explicațiilor oferite de ea, își simte mintea mai limpede.

„Puteți începe cu 14 ore sau cu 12 ore și dacă este prea mult, ajustați așa cum vă indică medicul interior: corpul. Respectați medicul interior, așa cum respectați personalul medical. Ieșirea din post o fac în fiecare dimineață cu 300 ml apă călduță cu lămâie sau cu Apa Vie– vara. Apoi un fresh de portocale sau de măr cu ghimbir. Sau un ceai cu ghimbir, turmeric și miere. Cine simte nevoia de mai mult, poate proba un blend de fructe cu ceva frunze verzi sau cu pulbere de orz verde sau chiar o salată de fructe. Văd și eu că se vede la trup: am pierdut cam tot ce a însemnat ”corp deșeu” , cel pe care l-am cărat toată copilăria, adolescența și tinerețea. Dar adevărat vă spun vouă că mai presus de asta am câștigat mintea de partea mea: niciodată parcă n-a fost mintea mea mai limpede și mai ascultătoare de inimă ca acum…”, a mai scris ea.

Ea a vorbit și despre refacerea sistemului digestiv

Cristela Georgescu a vorbit și despre refacerea sistemului digestiv și recunoștința față de mâncare. Ea consideră că mulți copii din societatea modernă sunt constant hrăniți, iar acest lucru le afectează digestia și imunitatea.

„Dacă doriți tinerețe fără bătrânețe și sănătate fără de boală, postiți fără frică și nu uitați să le permiteți și copiilor să simtă foamea măcar o dată pe zi. De ce? Pentru refacerea sistemului digestiv si pentru exersarea mușchiului recunoștinței. Copiii societății moderne nu au habar ce e foamea. Au un sistem digestiv epuizat și o imunitate scăzută, deoarece sunt permanent ÎNDOPAȚI de părinți, de bunici și de îngrijitori, ca nu cumva să moară de foame sau de carențe, dacă trec mai mult de 2 ore de la ultima masă. Ronțăiala permanentă nu le permite să distingă între pofte care pot fi controlate și senzația sănătoasă de foame”, a completat ea.

Amintim că soția lui Călin Georgescu lucrat în domeniul bancar pentru peste 15 ani, inclusiv ca vicepreședinte al Citibank, unde a condus divizia Global Transactions Services. După ce a ieșit din banking, s-a dedicat complet sănătății naturiste, iar în prezent activează în acest domeniu.

Cristela are studii postuniversitare și certificări de la instituții de renume, precum Institute for Integrative Nutrition, Universitatea Cornell și Centrul pentru Studii în Nutriție „Dr. T. Colin Campbell”. Este, de asemenea, membră a unor organizații internaționale, cum ar fi International Association for Health Coaches și American Association for Drugless Practitioners.