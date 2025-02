Candidatul la alegerile prezidențiale Crin Antonescu a comentat rezultatele unui sondaj CURS care îl plasează pe locul trei, cu 24% din intențiile de vot. Acesta s-a declarat mulțumit de rezultat, subliniind că este vorba strict despre București și că mai este mult până la alegeri.

Conform sondajului CURS, realizat la nivelul Bucureștiului, clasamentul candidaților la alegerile prezidențiale din 4 mai arată astfel:

Întrebat despre aceste cifre, Crin Antonescu a declarat că nu comentează sondajele, indiferent de cine le realizează sau cui îi sunt favorabile. Acesta a menționat că procentul de 24% nu este unul slab, având în vedere că sondajul este realizat în București, unde Nicușor Dan beneficiază de un avantaj, fiind primarul în funcție.

Totodată, Antonescu a subliniat că este abia începutul campaniei și că urmează o perioadă lungă de confruntări politice.

„Nu voi comenta sondaje, indiferent cine le face, indiferent cui îi sunt favorabile. În speță, aruncând un ochi pe acest sondaj, 24% cifra care e în dreptul meu acolo nu e o cifră rea, pentru că vorbim strict de București, unde în principiu dl Nicușor Dan are principala ocupație, are și propulsia acestei candidaturi, dar nu vreau să intru în detalii cu privire la aceste cifre. Campania nici nu a început, este o cursă lungă până acolo. Aceste 80 de zile vor trece foarte greu, veți vedea”, a spus Crin Antonescu la Antena3 CNN.

În cadrul unei conferințe de presă susținute luni la sediul de campanie al Alianței „România Înainte”, Crin Antonescu a afirmat că această coaliție formată din PSD, PNL și UDMR reprezintă o opțiune majoră pentru o Românie modernă și democratică.

Totodată, el a făcut referire la situația sa financiară, precizând că toate veniturile sale pot fi urmărite în declarațiile de avere ale soției sale, Adina Vălean, fost comisar european și europarlamentar.

„Nu am avut niciun fel de datorie financiară de acum mulți ani, când, împreună cu soția mea, am făcut un credit la o bancă pentru achiziționarea apartamentului în care locuim. Acesta a fost achitat integral în urmă cu aproximativ cinci-șase ani. Nu am datorii nici la stat, nici la privați, iar situația averii mele este publică, fiind inclusă în declarațiile de avere ale soției mele”, a explicat candidatul la prezidențiale.