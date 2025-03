Întrebat de ce nu susține trimiterea de trupe românești de menținere a păcii în Ucraina, Crin Antonescu a explicat că România dispune de trupe puține, inclusiv trupele străine din bazele NATO din țară, care sunt majoritar franceze, nu americane.

Aceste trupe sunt esențiale pentru apărarea flancului estic al NATO, iar România contribuie la menținerea păcii prin sprijin logistic, așa cum a făcut și în cazul Ucrainei. Antonescu a subliniat că, de obicei, trupele de menținere a păcii nu provin din țările vecine, și că, deși România a participat în alte zone ale lumii sub egida NATO, nu va trimite trupe în Ucraina în acest moment. El a mai adăugat că speră ca România să aibă mai multe trupe în viitor și că acestea acționează în colaborare cu cele franceze și britanice din Ucraina.

„Pentru că România are puține trupe. Știți că în momentul ăsta și trupele străine din bazele NATO din România sunt puține și cele mai multe sunt franceze, nu americane. Sunt puține. Noi avem trupe puține. Ele sunt foarte necesare pentru apărarea acestei părți a flancului estic al NATO. Noi nu vorbim doar de apărarea României sau când vorbim de apărarea României, vorbim implicit despre asta.

Contribuim la efortul inclusiv de menținere a păcii altfel decât cu soldați acolo, logistic, cum am și ajutat de altfel Ucraina și sigur că, pe de altă parte, după cum e aproape tradițional, trupele de menținere a păcii, dacă despre asta vorbim, nu prea se iau din țările vecine. Deci pot să vină foarte bine francezi, dacă va fi cazul, englezi, orice. Noi am mers în alte zone ale globului și, dacă va fi nevoie, sub egida NATO, vom mai merge. Dar nu în acest caz. Nu aici, nu acum.

Trupele respective, câte le avem și sper să avem mai multe și armată oricum mai puternic în viitorii ani, sunt aici, acționează în convergență, chiar și cu aceste trupe, să zicem franceze sau britanice din Ucraina”, a declarat el la Digi24.