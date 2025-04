Jurnalistul Dan Andronic subliniază că nota de relații și declarația dată de Crin Antonescu la Securitate despre un coleg care a încercat să fugă în Serbia nu pot fi considerate dovezi ale unei colaborări formale.

Potrivit lui jurnalistului, statutul de informator implică elemente specifice: existența unui nume de cod, semnarea unui angajament de colaborare, furnizarea de note semnate sub acest nume de cod despre alte persoane și eventuale recompense primite pentru aceste activități. În cazul lui Antonescu, niciuna dintre aceste condiții nu este îndeplinită.

Așa cum am spus că Victor Ponta a făcut bine, salvând oameni, când a luat decizia să lase Dunărea să curgă prin ecluzele de la Porțile de Fier, așa spun că atacul la Crin Antonescu pe tema asta este aiurea. Nu a murit nici măcar un singur român în urma acțiunii lui Ponta, așa cum ticălos au acuzat unii, nimeni nu a suferit de pe urma acțiunilor lui Crin Antonescu înainte de 1989, cum la fel de nedrept au susținut alții”, a transmis Andronic.

Dan Andronic subliniază apoi că vorbește din postura unui cercetător acreditat, cu o vastă experiență în consultarea dosarelor de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

„Am citit și am scris mult pe tema asta, am consultat sute de dosare la CNSAS, fiind cercetător acreditat, ca să nu înțeleg diferența. Este un demers de clarificare pe care simt nevoia să-l fac, pentru a marca deviațiile din campania electorală. Dacă cineva are alte date, concrete, să le prezinte. Dacă nu, să se uite în oglindă și să tacă!”, a conchis jurnalistul.