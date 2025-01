Crin Antonescu a afirmat că nu a solicitat și nu s-a autopropus să candideze la alegerile prezidențiale, ci că au fost partide care i-au făcut această propunere, iar el a acceptat. El nu consideră că toți susținătorii PSD au aceeași părere cu Victor Ponta și că, în niciun caz, nu crede că aceștia îl vor vota pe domnul Georgescu.

„E o situație un pic caraghioasă. Eu nu am solicitat, nu m-am autopropus să candidez, au venit niște partide care mi-au propus acest lucru și am intrat în această acțiune. Există candidați care se propun, le propun propriilor partide și partidele nu îi desemnează. Eu n-am nici vină că PSD nu l-a desemnat, sau nu l-a ales, pe dl Ponta să candideze, este o problemă a lor. Nu cred că poporul PSD, cum zice dl Ponta, are aceeași părere, o singură părere, și nu cred, în niciun caz, că votează cu dl Georgescu”, a declarat el la Digi24.